Хагуш так разозлился, что уже в следующей атаке от души приложился по воротам Джанаева. Получилось сколь сильно, столь и не точно.
М'Вила врезал по ногам Хагушу. Желтой карточки нет. Зато есть штрафной.
Врезали по ноге Комбарову.
Правым флангом атакует «Арсенал».
Степень остроты в эти минуты заметно снизилась.
Очень активно поддерживают болельщики своих любимцев скандированием «Тула, Тула». Мало где в провинции могут похвастать такими трибунами.
Длинными передачами сейчас старается действовать «Арсенал». И очень много брака у туляков.
Еще одна попытка рубиновцев взял ворота Габулова оборачивается провалом, ибо не точно.
Полтайма позади, счет пока не открыт.
Несколько успокоились события. Туле не удался стартовый натиск. Передыхают команды.
Штрафной «Рубина». У мяча Магомед Оздоев.
Состоялась тульская попытка создать что-то после углового. Здесь справились защитники.
Угловой подают казанцы. И продолжает развиваться их атака. Правда, М'Вила неточным навесом все испортил.
Это Канунников хромает.
Остановка в игре, досталось кому-то из гостей.
Трибуны активно поддерживают своих.
Все-таки хорошую команду сделал Миодраг Божович. Именно что играющую. Обученную. Дисциплинированную. Чем-то его же «Амкар» или «Москву» напоминает.
«Рубин» в полном составе на своей половине поля. А «Арсенал» контролирует мяч словно «Барса».
Достаточно живо развивается игра. Высокие скорости в Туле.
Сразу же Сослану Джанаеву приходится вступать в игру.
Начался матч! Владимир Сельдяков из Балашихи его обслуживает.
а вот на каких игроках остановил свой выбор наставник «Рубина» Курбан Бердыев.
Состав «Арсенала» вашему вниманию.
Игра начнется в 19.00 мск.
Онлайн-трансляция матча 17-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Рубин».