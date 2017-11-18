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РФПЛ. «Арсенал» и «Рубин» начали бодро. LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «Арсенал» — «Рубин»

Тульский «Арсенал» встречается дома с казанским «Рубином» в рамках 17-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   18 ноября 19:00   |  1 тайм
Арсенал
0:0
Рубин
0:0
Стадион «Арсенал», Тула | Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Горбатенко 29'
Кудряшов 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
30 (в)   Владимир Габулов
6 (з)   Максим Беляев
14 (з)   Анри Хагуш
8 (з)   Гиа Григалава
13 (з)   Стопилла Сунзу
9 (п)   Кирилл Комбаров
11 (п)   Сергей Ткачёв
23 (п)   Игорь Горбатенко 29'
20 (п)   Горан Чаушич
55 (п)   Александру Бурчану
18 (н)   Лука Джорджевич
35 (в)   Сослан Джанаев
30 (з)   Фёдор Кудряшов 43'
80 (з)   Егор Сорокин
14 (з)   Владимир Гранат
5 (з)   Рагнар Сигурдссон
3 (з)   Эльмир Набиуллин
88 (п)   Руслан Камболов
4 (п)   Янн М'Вила
27 (п)   Магомед Оздоев
9 (н)   Максим Канунников
96 (н)   Рифат Жемалетдинов
Запасной состав
16 (в)   Алексей Березин
36 (в)   Михаил Левашов
21 (з)   Виктор Альварес
25 (з)   Артём Ярмолицкий
71 (з)   Александр Денисов
7 (п)   Кантемир Берхамов
33 (п)   Асланбек Сикоев
77 (п)   Михаил Александров
87 (п)   Илья Максимов
19 (н)   Федерико Расич
88 (н)   Игорь Шевченко
1 (в)   Сергей Рыжиков
16 (в)   Тимур Акмурзин
28 (в)   Александр Фильцов
90 (з)   Тарас Бурлак
8 (п)   Алекс Сонг
10 (п)   Максим Лестьенн
20 (п)   Мийо Цакташ
61 (п)   Гёкдениз Карадениз
85 (п)   Ильзат Ахметов
21 (н)   Рубен 
33 (н)   Сердар Азмун
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'43

Кудряшов помешал Григалаве ввести мяч в игру и схлопотал предупреждение.

'42

Жарковато было сейчас в штрафной «Рубина»! Последовала серия падения, и туляки требовали пенальти. Сельдяков придерживается иной точки зрения.

'41

Хагуш так разозлился, что уже в следующей атаке от души приложился по воротам Джанаева. Получилось сколь сильно, столь и не точно.

'40

М'Вила врезал по ногам Хагушу. Желтой карточки нет. Зато есть штрафной.

'39

Врезали по ноге Комбарову.

'36

Правым флангом атакует «Арсенал».

'34

Степень остроты в эти минуты заметно снизилась.

'31

Очень активно поддерживают болельщики своих любимцев скандированием «Тула, Тула». Мало где в провинции могут похвастать такими трибунами.

"29

Длинными передачами сейчас старается действовать «Арсенал». И очень много брака у туляков.

'26

Еще одна попытка рубиновцев взял ворота Габулова оборачивается провалом, ибо не точно.

'24

Полтайма позади, счет пока не открыт.

'22

А нет, преждевременно мы. Жемалетдинов вышел сейчас на рандеву с Габуловым, но не попал в створ ворот!

'22

Несколько успокоились события. Туле не удался стартовый натиск. Передыхают команды.

'19

Есть момент! Сигурдссону не удалось поразить цель после удачного рикошета.

'18

Штрафной «Рубина». У мяча Магомед Оздоев.

'17

Состоялась тульская попытка создать что-то после углового. Здесь справились защитники.

'15

Угловой подают казанцы. И продолжает развиваться их атака. Правда, М'Вила неточным навесом все испортил.

'13

Острый момент в штрафной «Арсенала». В столкновении досталось по голове Григалаве. Затем Габулов отразил опасный удар.

'12

Это Канунников хромает.

'12

Остановка в игре, досталось кому-то из гостей.

'8

Трибуны активно поддерживают своих.

'6

Все-таки хорошую команду сделал Миодраг Божович. Именно что играющую. Обученную. Дисциплинированную. Чем-то его же «Амкар» или «Москву» напоминает.

'5

«Рубин» в полном составе на своей половине поля. А «Арсенал» контролирует мяч словно «Барса».

'3

Достаточно живо развивается игра. Высокие скорости в Туле.

'2

Сразу же Сослану Джанаеву приходится вступать в игру.

'1

Начался матч! Владимир Сельдяков из Балашихи его обслуживает.

19:00

а вот на каких игроках остановил свой выбор наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

18:30

Состав «Арсенала» вашему вниманию.

10:30

Игра начнется в 19.00 мск.

10:00

Онлайн-трансляция матча 17-го тура РФПЛ «Арсенал» — «Рубин».