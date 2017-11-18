ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 26 очками после 16 матчей. Если «Краснодар» потеряет очки в матче этого тура со «Спартаком», то московские армейцы в случае своей победы выйдут на третье место и попадут в зону Лиги чемпионов.