Витиньо пробил в стенку.
ЦСКА быстро заработал опасный штрафной — Вернблума завалили на газон.
Матч проходит при температуре »-20». Футболисты показались на поле в очень утепленном виде, многие в шапках.
«СКА-Хабаровск» располагается на самом последнем месте в турнирном зачете и вынужден бороться за каждое очко, которых у него накопилось всего 12.
ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 26 очками после 16 матчей. Если «Краснодар» потеряет очки в матче этого тура со «Спартаком», то московские армейцы в случае своей победы выйдут на третье место и попадут в зону Лиги чемпионов.
Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Александр Довбня, Георгий Наваловский, Дмитрий Гришко, Исмаил Эдиев, Павел Карасев, Александр Димидко, Константин Савичев, Денис Дедечко, Максим Казанков, Владислав Никифоров, Мирослав Маркович.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Александр Головин, Алан Дзагоев, Витиньо, Понтус Вернблум.
Армейское дерби начнется в 12.00 мск!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро «СКА-Хабаровск» на своем поле сразится с ЦСКА в рамках 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги.