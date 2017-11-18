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03:00
Нью-Йорк РейнджерсОттава Сенаторз
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04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
04:00
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Цмоки-Минск Автодор
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16:30
Химки Зенит
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Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
01:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
02:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзДетройт Пистонс
не начался
04:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
не начался
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РФПЛ. «СКА-Хабаровск» — ЦСКА. LIVE

Онлайн-трансляция матча РФПЛ «СКА-Хабаровск» — ЦСКА

«СКА-Хабаровск» принимает на своем поле московский ЦСКА в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
17-й тур  |   18 ноября 12:00   |  1 тайм
ЦСКА
0:0
СКА-Хабаровск
1:0
Стадион «имени Владимира Ленина», Хабаровск | Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
Головин 4'
Натхо 37' (пен)
Эдиев 36'
Баляйкин 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
35 (в)   Игорь Акинфеев
4 (з)   Сергей Игнашевич
24 (з)   Василий Березуцкий
5 (з)   Виктор Васин
42 (з)   Георгий Щенников
2 (з)   Марио Фигейра Фернандес
10 (п)   Алан Дзагоев 67'
66 (п)   Бибарс Натхо 37'
3 (п)   Понтус Андерс Микаэль Вернблум
17 (п)   Александр Головин 83' 4'
63 (н)   Фёдор Чалов 58'
55 (в)   Александр Криворучко
37 (з)   Дмитрий Гришко
5 (з)   Александр Пуцко
26 (з)   Александр Черевко
3 (з)   Исмаил Эдиев 36'
69 (п)   Денис Дедечко
30 (п)   Алексей Друзин 38'
87 (п)   Максим Казанков
9 (п)   Руслан Корян 66'
88 (п)   Георгий Наваловский 76'
10 (п)   Владислав Никифоров
Запасной состав
1 (в)   Илья Помазун
84 (в)   Павел Овчинников
14 (з)   Кирилл Набабкин
91 (з)   Никита Чернов
6 (з)   Алексей Березуцкий
72 (п)   Астемир Гордюшенко
8 (п)   Георги Венциславов Миланов
89 (п)   Константин Кучаев 83'
80 (п)   Хетаг Хосонов
11 (н)   Коэльо Сантос Виктор Винисиус Витиньо 67'
75 (н)   Тимур Жамалетдинов 58'
99 (н)   Аарон Самуэль Оланаре
1 (в)   Александр Довбня
15 (з)   Евгений Баляйкин 38' 44'
13 (з)   Александр Димидко
8 (п)   Георгий Габулов 76'
78 (п)   Николай Калинский
77 (п)   Константин Савичев
4 (п)   Максим Тишкин
19 (п)   Виталий Федотов
22 (н)   Антон Кобялко 66'
Трансляция
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'5

ГООООЛ!!! Денис Дедечко забивает головой после навеса с первого углового! «СКА-Хабаровск» неожиданно выходит вперед! 1:0!

'3

Витиньо пробил в стенку.

'2

ЦСКА быстро заработал опасный штрафной — Вернблума завалили на газон.

'1

Матч начался!

11:58

Матч проходит при температуре »-20». Футболисты показались на поле в очень утепленном виде, многие в шапках.

11:55

«СКА-Хабаровск» располагается на самом последнем месте в турнирном зачете и вынужден бороться за каждое очко, которых у него накопилось всего 12.

11:50

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 26 очками после 16 матчей. Если «Краснодар» потеряет очки в матче этого тура со «Спартаком», то московские армейцы в случае своей победы выйдут на третье место и попадут в зону Лиги чемпионов.

11:45

Стартовый состав «СКА-Хабаровска»: Александр Довбня, Георгий Наваловский, Дмитрий Гришко, Исмаил Эдиев, Павел Карасев, Александр Димидко, Константин Савичев, Денис Дедечко, Максим Казанков, Владислав Никифоров, Мирослав Маркович.

11:40

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Георгий Щенников, Бибрас Натхо, Астемир Гордюшенко, Александр Головин, Алан Дзагоев, Витиньо, Понтус Вернблум.

11:35

Армейское дерби начнется в 12.00 мск!

11:30

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Совсем скоро «СКА-Хабаровск» на своем поле сразится с ЦСКА в рамках 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги.