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Видно, что хозяева начинают сильно нервничать, из-за чего частыми становятся ошибки в простых моментах. Роковым может стать сомнительный фол Кутепова, конечно.
Очень большими силами атакует «Спартак», но «Динамо» продолжает эталонно играть в разрушении — этого у них сегодня не отнять.
Грубо ошиблись гости у своих ворот, однако «Спартак» этим не воспользовался — плохо в чужой штрафной обработал мяч Промес.
Пенальти в ворота «Спартака»!!!!! Кутепов ужасно странно сыграл в своей штрафной при подаче с углового, ударив ногой по одному из динамовцев!!! Зачем???
Продолжают спартаковцы исполнять удары головой, с которым легко справляется Шунин. Только что именно это сделал Ханни.
ЦСКА тем временем более-менее легко побеждает «Анжи» в параллельном матче — а это значит, что на данный момент именно армейцы напрямую попадают в ЛЧ.
Адриано после навеса Промеса не очень опасно бьет головой прямо в руки Шунину.
Крайне грамотно пока что защищается «Динамо» против позиционных атак визави — в оных красно-белые на данный момент ничего адекватного придумать не могут.
Шуньич упал в центре поля, изображая вселенские муки, однако затем, увидев, что все плюс-минус всем равно, быстренько встал на ноги и рванул к своим воротам.
В ответной атаке Панченко не удается пробить по сложному мячу — попади он по снаряду, было бы очень опасно.
Ханни падает в чужой штрафной — Карасев в эту хитрость не верит.
Продолжает грубить «Динамо» — если все так будет и дальше, а Карасев не обнаружит в себе излишней снисходительности, к финальному свистку у гостей на поле не будет 11-и футболистов.
Нельзя не отметить, что «Динамо» сумело отвести игру от своих ворот — теперь весь футбол сконцентрирован в центре поля.
Тем временем фанаты зажгли свои «орудия труда» за воротами — и поле понемногу окутывает дым теперь.
Максимально много борьбы в матче — и в основном этим занимается «Динамо», действия которого на поле пока что не особо похожи на футбол.
Пашалич идеально сыграл в отборе у собственных ворот, а затем отдал на Ханни, убегавшего в контрвыпад. Алжирец в свою очередь доверил снаряд Промесу, но у того не получился финт — и случился перехват.
Очень глубоко пока что играют гости — все 11 футболистов бело-голубых перманентно находятся у собственных ворот.
Всего минута матча минула — а «Спартак» уже успел заработать первый за сегодня угловой.
В первом круге антагонисты разошлись миром — 2:2. Причем по ходу игры красно-белые вели в два мяча, однако к финальному свистку преимущество растеряли.
Напомним, что в случае сегодняшней победы «Спартак» точно финиширует вторым и выступит в групповом раунде следующей Лиги чемпионов. При потере очков красно-белым придется смотреть на результат матча ЦСКА, который сегодня играет с «Анжи». Что касается «Динамо», то у бело-голубых ситуация совсем веселая — по итогам этого тура (внимание!) клуб может оказаться как в Лиге Европы, так и в стыках.
«Динамо». Стартовый состав: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Панченко, Луценко.
«Спартак». Стартовый состав: Ребров, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Промес, Ханни, Луис Адриано.
Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.
Сама встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» дома примет «Динамо».