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РФПЛ. «Спартак» — «Динамо». LIVE

Онлайн-трансляция матча 30-го тура РФПЛ «Спартак» — «Динамо»

Московский «Спартак» принимает столичное «Динамо» в матче 30-го тура РФПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
30-й тур  |   13 мая 14:00   |  1 тайм
Спартак М
0:0
Динамо М
0:1
Стадион «Открытие Арена», Москва | Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия)
Кутепов 34'
Козлов 8'
Рыков 8'
Луценко 35' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
29 (з)   Илья Кутепов 34'
33 (з)   Никола Максимович
19 (п)   Александр Самедов
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
50 (п)   Марио Пашалич
47 (п)   Роман Зобнин
40 (п)   Артём Тимофеев
10 (п)   Квинси Промес
30 (п)   Софьян Ханни
12 (н)   Луис Адриано
1 (в)   Антон Шунин
25 (з)   Алексей Козлов 8'
34 (з)   Константин Рауш
3 (з)   Себастьян Хольмен
44 (з)   Тони Шуньич
4 (з)   Владимир Рыков 8'
27 (п)   Самба Соу
88 (п)   Александр Ташаев
5 (п)   Абдул Теттех
48 (н)   Евгений Луценко 35'
8 (н)   Кирилл Панченко
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
3 (з)   Марко Петкович
5 (з)   Сердар Таски
16 (з)   Сальваторе Боккетти
23 (з)   Дмитрий Комбаров
11 (п)   Лукас Фернандо
18 (п)   Зелимхан Бакаев
45 (п)   Сергей Ерёменко
75 (п)   Михаил Игнатов
63 (п)   Шамсиддин Шанбиев
9 (н)    Зе
66 (н)   Силванус Нимели
31 (в)   Игорь Лещук
26 (з)   Никита Калугин
13 (п)   Фёдор Черных
15 (п)   Ибрагим Цаллагов
20 (п)   Вячеслав Грулев
23 (п)   Антон Соснин
7 (н)   Евгений Марков
90 (н)   Николай Обольский
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'41

Видно, что хозяева начинают сильно нервничать, из-за чего частыми становятся ошибки в простых моментах. Роковым может стать сомнительный фол Кутепова, конечно.

'39

Очень большими силами атакует «Спартак», но «Динамо» продолжает эталонно играть в разрушении — этого у них сегодня не отнять.

'37

Грубо ошиблись гости у своих ворот, однако «Спартак» этим не воспользовался — плохо в чужой штрафной обработал мяч Промес.

'35

ГОООООООООООЛ!!!!! Открывает счет с «точки» Луценко!!!!! 0:1!!!

'34

Еще и желтая защитнику сборной России.

'34

Пенальти в ворота «Спартака»!!!!! Кутепов ужасно странно сыграл в своей штрафной при подаче с углового, ударив ногой по одному из динамовцев!!! Зачем???

'32

Продолжают спартаковцы исполнять удары головой, с которым легко справляется Шунин. Только что именно это сделал Ханни.

'31

ЦСКА тем временем более-менее легко побеждает «Анжи» в параллельном матче — а это значит, что на данный момент именно армейцы напрямую попадают в ЛЧ.

'29

Адриано после навеса Промеса не очень опасно бьет головой прямо в руки Шунину.

'28

Крайне грамотно пока что защищается «Динамо» против позиционных атак визави — в оных красно-белые на данный момент ничего адекватного придумать не могут.

'26

Первый опасный момент в матче! Классная контратака удалась «Спартаку» сейчас — в ее завершении Промес из-за пределов штрафной отлично бил на технику в угол, однако еще лучше сыграл Шунин, попросту спасший свою команду от гола!

'25

Шуньич упал в центре поля, изображая вселенские муки, однако затем, увидев, что все плюс-минус всем равно, быстренько встал на ноги и рванул к своим воротам.

'23

В ответной атаке Панченко не удается пробить по сложному мячу — попади он по снаряду, было бы очень опасно.

'21

Ханни падает в чужой штрафной — Карасев в эту хитрость не верит.

'19

Продолжает грубить «Динамо» — если все так будет и дальше, а Карасев не обнаружит в себе излишней снисходительности, к финальному свистку у гостей на поле не будет 11-и футболистов.

'17

Пашалич после подачи с углового бьет выше ворот — не особо опасно это все выглядело.

'15

Нельзя не отметить, что «Динамо» сумело отвести игру от своих ворот — теперь весь футбол сконцентрирован в центре поля.

'13

Тем временем фанаты зажгли свои «орудия труда» за воротами — и поле понемногу окутывает дым теперь.

'11

Максимально много борьбы в матче — и в основном этим занимается «Динамо», действия которого на поле пока что не особо похожи на футбол.

'9

А Рыкову — за разговоры.

'9

А вот Козлову «горчичник» за грубый фол на Мельгарехо показал Карасев.

'8

Теттех по-хамски сыграл в отборе против Луиса Адриано, ударив того локтем в голову — заслуженной карточки почему-то не последовало.

'6

Пашалич идеально сыграл в отборе у собственных ворот, а затем отдал на Ханни, убегавшего в контрвыпад. Алжирец в свою очередь доверил снаряд Промесу, но у того не получился финт — и случился перехват.

'4

Очень глубоко пока что играют гости — все 11 футболистов бело-голубых перманентно находятся у собственных ворот.

'3

Стандарт, правда, опасным для «Динамо» не оказался.

'2

Всего минута матча минула — а «Спартак» уже успел заработать первый за сегодня угловой.

'1

Стартовал матч!

13:55

В первом круге антагонисты разошлись миром — 2:2. Причем по ходу игры красно-белые вели в два мяча, однако к финальному свистку преимущество растеряли.

13:50

Напомним, что в случае сегодняшней победы «Спартак» точно финиширует вторым и выступит в групповом раунде следующей Лиги чемпионов. При потере очков красно-белым придется смотреть на результат матча ЦСКА, который сегодня играет с «Анжи». Что касается «Динамо», то у бело-голубых ситуация совсем веселая — по итогам этого тура (внимание!) клуб может оказаться как в Лиге Европы, так и в стыках.

13:45

«Динамо». Стартовый состав: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Панченко, Луценко.

13:42

«Спартак». Стартовый состав: Ребров, Максимович, Кутепов, Мельгарехо, Зобнин, Самедов, Тимофеев, Пашалич, Промес, Ханни, Луис Адриано.

13:40

Начнем нашу трансляцию с представления стартовых составов команд на матч.

13:35

Сама встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

13:30

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции матча 30-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» дома примет «Динамо».