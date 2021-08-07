Бразилия U23

Любит Испания овертаймы. На Евро их было немало, а на Олимпиаде они были во всех трех... '90+3 Любит Испания овертаймы. На Евро их было немало, а на Олимпиаде они были во всех трех матчах «красной фурии». Все, дополнительное время нам предстоит. Ждем и немного отдыхаем.

Ришарлисон получил мяч в штрафной, пробил — в защитника. '90+2 Ришарлисон получил мяч в штрафной, пробил — в защитника.

Три минуты добавлено. '90 Три минуты добавлено.

Дуглас Луис зарабатывает желтую. '89 Дуглас Луис зарабатывает желтую.

Брайан Хиль бьет и попадает в перекладину! Отличный удар, но повезло Бразилии! '88 Брайан Хиль бьет и попадает в перекладину! Отличный удар, но повезло Бразилии!

К дополнительному времени все идет. Очень медленно и скучно идет. '88 К дополнительному времени все идет. Очень медленно и скучно идет.

Хиль пытался сделать навес в штрафную, но мяч свалился с ноги и попал в перекладину!... '85 Хиль пытался сделать навес в штрафную, но мяч свалился с ноги и попал в перекладину! Вот это был бы номер! Сантос-то хоть и прыгнул, но не успевал к этому мячу!

Клаудиньо в чужой штрафной красиво грудью сбрасывал мяч Ришарлисону, но мяч не дошел... '83 Клаудиньо в чужой штрафной красиво грудью сбрасывал мяч Ришарлисону, но мяч не дошел до партнера.

У Бразилии, к слову, пока не было замен. '81 У Бразилии, к слову, пока не было замен.

Ришарлисон в чужой штрафной пытался все сделать самостоятельно, но подыграл себе рукой. '78 Ришарлисон в чужой штрафной пытался все сделать самостоятельно, но подыграл себе рукой.

Очень осторожно действуют команды, а игра стала совсем медленной. '76 Очень осторожно действуют команды, а игра стала совсем медленной.

В полуфиналах обе команды играли овертаймы, может понравилось? Испания, напомним... '73 В полуфиналах обе команды играли овертаймы, может понравилось? Испания, напомним, в дополнительное время дожала Японию, а Бразилия в серии пенальти переиграла Мексику.

Совсем успокоилась игра. '70 Совсем успокоилась игра.

Испания продолжает безрезультатно катать мяч на чужой половине. Забить испанцы смогли... '67 Испания продолжает безрезультатно катать мяч на чужой половине. Забить испанцы смогли в процессе быстрой атаки.

Матеус Кунья попадает ногой по голове Пау Торресу в чужой штрафной. И получает желтую. '64 Матеус Кунья попадает ногой по голове Пау Торресу в чужой штрафной. И получает желтую.

Забивает Испания! Быстрая атака получилась у команды, последовал пас на Солера, тот... '61 Забивает Испания! Быстрая атака получилась у команды, последовал пас на Солера, тот промчался по правому флангу, прострели в штрафную, где оказавшийся один Оярсабаль в падении вколотил мяч в ворота с линии вратарской! 1:1!

Забросили испанцы мяч за спину бразильским защитникам, Пау Торрес простреливал вдоль вдоль... '59 Забросили испанцы мяч за спину бразильским защитникам, Пау Торрес простреливал вдоль вдоль ворот — защитник заблокировал. Игроки сборной Испании показывали, что мяч попал в руку бразильцу, но пенальти нет. На повторе видно, что судья прав.

Бразильцы не против того, что испанцы катают мяч возле их штрафной. Спокойно защищается команда. '58 Бразильцы не против того, что испанцы катают мяч возле их штрафной. Спокойно защищается команда.

Испанцы снова взяли мяч под контроль, но ничего извлечь из своего преимущества... '55 Испанцы снова взяли мяч под контроль, но ничего извлечь из своего преимущества по владению не могут.

Фантастическая атака Бразилии! Алвес сделал передачу верхом в центр поля, Клаудиньо скинул... '52 Фантастическая атака Бразилии! Алвес сделал передачу верхом в центр поля, Клаудиньо скинул на правый фланг на Матеуса Кунью, тот отдал на Ришарлисона, лучший бомбардир турнира вошел в штрафную, убрал на замахе Хиля, пробил низом — Симон отразил, а от вратаря мяч попал в перекладину!

Антони проходит по левому флангу, смещается в центр и бьет низом — Симон... '50 Антони проходит по левому флангу, смещается в центр и бьет низом — Симон вытаскивает! Но судьи фиксируют положение вне игры.

С выходом Хиля на левый фланг испанцы атакуют именно через эту зону. '50 С выходом Хиля на левый фланг испанцы атакуют именно через эту зону.

Оярсабаля вывели на удар в штрафной, он бил низом, но попал в Солера, который... '48 Оярсабаля вывели на удар в штрафной, он бил низом, но попал в Солера, который к тому же, был в офсайде.

Карлос Солер и Брайан Хиль в перерыве поменяли Асенсио и Мерино. '47 Карлос Солер и Брайан Хиль в перерыве поменяли Асенсио и Мерино.

Начинается второй тайм! '46 Начинается второй тайм!

Перерыв. Неплохой футбол мы увидели в первом тайме, Бразилия была лучше и заслуженно ведет... '45+4 Перерыв. Неплохой футбол мы увидели в первом тайме, Бразилия была лучше и заслуженно ведет. Отдыхаем!

Гол! Резко прибавили бразильцы в концовке тайма! Дани Алвес от лицевой линии скинул мяч... '45+2 Гол! Резко прибавили бразильцы в концовке тайма! Дани Алвес от лицевой линии скинул мяч в центр штрафной, Матеус Кунья принял мяч в окружении трех защитников и точно пробил! 1:0!

Ришарлисон пытался пробить, но Пау Торрес заблокировал! '45+1 Ришарлисон пытался пробить, но Пау Торрес заблокировал!

Две минуты добавлено к первому тайму. '44 Две минуты добавлено к первому тайму.

Упал темп, все-таки жарко сейчас. '41 Упал темп, все-таки жарко сейчас.

Симон танцует в воротах, Ришарлисон делает паузу перед ударом — выше ворот! '38 Симон танцует в воротах, Ришарлисон делает паузу перед ударом — выше ворот!

Пенальти! '37 Пенальти!

Смотрит арбитр повтор. Пенальти? '36 Смотрит арбитр повтор. Пенальти?

Симон пошел на перехват после углового, до мяча не добрался, но врезался в Кунью. Тот... '34 Симон пошел на перехват после углового, до мяча не добрался, но врезался в Кунью. Тот в нокдауне и врачи на поле. Успел бразилец пробить, но мяч прошел мимо ворот.

Субименди сбивает Кунью, но здесь без желтой. '33 Субименди сбивает Кунью, но здесь без желтой.

Асенсио бьет с левой в дальний угол, но Сантос спокойно забрал мяч. '32 Асенсио бьет с левой в дальний угол, но Сантос спокойно забрал мяч.

Ришарлисон грубо играет и получает желтую. '31 Ришарлисон грубо играет и получает желтую.

Эрик Гарсия получает желтую карточку за фол на Ришарлисоне. '27 Эрик Гарсия получает желтую карточку за фол на Ришарлисоне.

Ришарлисон бил в ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. Забыли... '25 Ришарлисон бил в ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней стороны ворот. Забыли испанцы лидера бразильцев в штрафной!

Испанцы продолжают владеть мячом. '23 Испанцы продолжают владеть мячом.

Пау Торрес застрял в своей штрафной, из-за чего офсайд не удался, бразильцы провели быструю... '20 Пау Торрес застрял в своей штрафной, из-за чего офсайд не удался, бразильцы провели быструю атаку с ударом — Симон потащил из угла.

Испанцы закинули мяч на угол вратарской, скидка под удар на пустые! Но Диего Карлос... '18 Испанцы закинули мяч на угол вратарской, скидка под удар на пустые! Но Диего Карлос дважды спас свою команду, в итоге выбив мяч с линии ворот!

Унаи Симон выскочил из штрафной и выбил мяч головой, после чего столкнулся с Антони... '14 Унаи Симон выскочил из штрафной и выбил мяч головой, после чего столкнулся с Антони, которого перед этим подтолкнул защитник. На загоне бразилец.

Арана укротил перевод с противоположного фланга и тут же прострелил на ближнюю! Ришарлисон... '10 Арана укротил перевод с противоположного фланга и тут же прострелил на ближнюю! Ришарлисон чуть не дотянулся до мяча.

Кунья убежал по центру к чужой штрафной, но его тонкий пас на выход Ришарлисона не... '8 Кунья убежал по центру к чужой штрафной, но его тонкий пас на выход Ришарлисона не прошел — Эрик Гарсия сыграл на перехвате.

Испанцы держат мяч уверенно. '6 Испанцы держат мяч уверенно.

Оярсабаль врезался в Сантоса, очень неприятное столкновение. '4 Оярсабаль врезался в Сантоса, очень неприятное столкновение.

Футболист «Зенита» Малком остался в запасе. '3 Футболист «Зенита» Малком остался в запасе.

Поехали! '1 Поехали!

Матч начнется в 14.30 мск. 14:17 Матч начнется в 14.30 мск.