Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр

Пока церемония еще не началась, стоит привести слова президента Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая рассказала, что в нашей лыжной команде существуют проблемы с обеспечением!

«Проблемы с обеспечением. Мы будем только рады если появятся новые спонсоры. Или хотя бы те, которые есть, чуть-чуть увеличат нам средства, — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

— У нас большая проблема сейчас с одеждой, экипировщик ушел, а ярких переговоров ни с кем не вижу».