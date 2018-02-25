Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр

Красивые кадры все-таки.
Завершен парад спортсменов!
Ямайцы были, вот вам нигерийцы.
Близится парад к концу, но еще не закончился.
Красиво выглядит стадион сверху!
Куда же мы без бобслеистов из Ямайки?
Американские медалисты в фигурном катании.
Вот она — уверенная поступь российских олимпийцев!
Наша делегация вблизи.
Атмосфера праздника и единения у спортсменов.
Вот ребята и девчата из сборной Того.
Это, безусловно, важнейшее событие для самих спортсменов!
А вот наши ребята!
Вот как выглядит парад спортсменов.
Парад спортсменов начался!
И еще.
И еще.
Наслаждайтесь красотой церемонии закрытия.
Теперь транслируют ретроспективу всех видов спорта этих Игр.
А вот, посмотрите, как это все выглядит и звучит в динамике.
Традиционный корейский инструмент являет миру свое звучание.
Корейский вундеркинд-гитарист показывает миру свой талант.
33 исполнителя во главе с известным корейским певцом Джан-Со Иком поют национальный гимн Южной Кореи.
Дети, родившиеся 7 июля выносят на стадион национальный флаг Кореи.
Выход на сцену президента МОК Томаса Баха, президента Южной Кореи и других официальных лиц предваряет праздничный салют.
Символ олимпийских колец выстроили на льду сотни юных корейских фигуристов.
Ну что, церемония закрытия зимних Олимпийских игр началась!
Выигравший с хоккейной сборной Олимпиаду главный тренер Олег Знарок рассказал, что ему звонили президент страны Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава ОКР Александр Жуков. Знарок ответил на поздравления: «Служу России!»
Пока церемония еще не началась, стоит привести слова президента Федерации лыжных гонок (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая рассказала, что в нашей лыжной команде существуют проблемы с обеспечением!
«Проблемы с обеспечением. Мы будем только рады если появятся новые спонсоры. Или хотя бы те, которые есть, чуть-чуть увеличат нам средства, — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
— У нас большая проблема сейчас с одеждой, экипировщик ушел, а ярких переговоров ни с кем не вижу».
Сборная России в итоге заняла 13-е место в общем медальном зачете Игр. Так низко мы потому, что у нас только два золота. Причем это именно те два золота, которые мы должны были выиграть. Но разве можно назвать неудачным выступление нашей команды в Пхенчхане?
Не стоит посыпать голову пеплом по поводу отсутствия российского флага на церемонии закрытия. Это неприятно и обидно, но мы действительно не выполнили одно из главных условий — отсутствие положительных допинг-тестов у приехавших в Пхенчхан российских атлетов. При этом МОК планирует автоматически восстановить ОКР в правах после перепроверок проб с этих Игр. Естественно, должно обойтись без эксцессов.
Можно подглядеть программу церемонии закрытия Олимпиады.
Казалось бы, не прошло и двух часов с окончания последних соревнований на Играх, а в пресс-центрах на объектах воцарилась полная тишина.
Что касается церемонии передачи олимпийского флага Пекину, то тут тоже секрета никто не делает. Мэр Пхенчхана сначала отдаст флаг президенту МОК Томасу Баху, который уже вручит знамя мэру Пекина Чэню Цзинину.
Короткую презентацию Пекина поставил режиссер Чжан Имоу, известный российскому зрителю такими фильмами, как «Герой» и «Дом летающих кинжалов».
На церемонии закрытия по традиции ожидается много музыки. Так, уже известно, что в «концертном» отделении выступят корейско-китайский бой-бенд EXO, корейская рэп-исполнительница CL, а также певец MILCK. Да, у корейцев есть тяга к названием с заглавными буквами.
Что касается парада спортсменов, то российские атлеты пройдут на нем без государственного флага, а под олимпийским, как и на церемонии открытия Игр. К сожалению, исполком МОК принял решение не возвращаться Олимпийскому комитету России членство, и, как следствие, россияне до сих пор не имеют права пользоваться национальной символикой на Олимпийских Играх.
Церемония закрытия Олимпиады — не менее важная часть Игр, чем праздник открытия. Спортсмены пройдут парадом на стадионе, но многие из них уже в качестве медалистов. А главным действием станет передача эстафеты олимпийского огня Пекину, который примет у себя следующие XXIV Игры в 2022 году.
Приветствуем всех любителей спорта! Сегодня торжественный, радостный и одновременно немного грустный день — Олимпийские игры --2018 в Пхенчхане подошли к концу. Все медали разыграны, все чемпионы известны, осталось только провести церемонию закрытия Игр.
Онлайн-трансляция начнется в 12.30 мск.
Текстовая трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане.