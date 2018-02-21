Онлайн-трансляция хоккейного матча за бронзу Россия — Финляндия

Елена Дергачева упала на лед после неожиданного наскока соперницы сзади. Нарушения там не обнаружилось. Пришлось вставать и быстро бежать в оборону.
Арбитры решили наказать Белякову — она присела на скамейку штрафников на две минуты.
Опасный момент... Белякова в сольном проходе ворвалась на «пятачок» финок и, пролетая мимо под напором защитников, задела корпусом голову вратаря. Судьи решают, кто прав, кто виноват.
Россиянки выигрывают вбрасывание в своей зоне и даже организуют быструю атаку. Нина Пирогова нанесла бросок в правую «девятку», но голкипер финок поймала снаряд в ловушку.
Йенни Хиирикоски развернулась, обыграв наших защитников, и бросила в правый нижний угол — Морозова на месте.
Финки наносят дальний бросок — от синей линии. Морозова ловит шайбу в ловушку.
Наши девушки расстроились. Шайба плохо держится, а финки продолжают заезжать в нашу зону как к себе домой.
Недолго мы радовались — финки забили в равных составах. Линда Валимаки ворвалась на «пятачок» и хладнокровно обманула Морозову, поведя клюшкой в одну сторону, а затем сделав резкое движение в свободный угол — 3:1 в пользу Финляндии.
Россия в полном составе — удержали счет прежним! Финки после пропущенного гола явно осторожничают и не стесняются держать шайбу в своей зоне, периодически откатываясь к борту, за ворота.
Соперницы встали кругом в нашей зоне и перекатывают шайбу, ища момент для броска. Наши вчетвером мечутся от одного игрока, владеющего снарядом, к другому, чтобы помешать «выстрелу».
К сожалению, сравнять счет нам так и не удалось. А теперь еще и удалилась на две минуты Екатерина Лобова, которая завалила соперницу на лед, толкнув ее в спину. Держаться, не пропускать в меньшинстве!
Очередное удаление у финок! И это снова защитник — Ронья Саволайнен. Надо пользоваться этим!
Занервничали финки! Удаление на две минуты схлопотала защитник Миннамари Туоминен!
ГООООООЛ!!! Капитан сборной России Ольга Сосина сократила разницу в счете! Девушка нанесла точнейший бросок в дальнюю «девятку» с острого угла!
Второй период начался! И сразу же наши девушки пропустили вторую шайбу, к сожалению. Аккуратная передача на пятачок, и Суссана Тапани вогнала снаряд в ворота. 0:2!
Первый период завершился! Сборная России, к сожалению, уступает Финляндии со счетом 0:1. «Суоми» забросили в шайбу, реализовав большинство — на две минуты удалилась Мария Баталова. Но нам нужно обязательно забить во втором периоде — тогда все должно измениться.
Опасно! Финский нападающий в упор расстреливала нашу Морозову, но россиянка отразила удар ногой!
Финки опасно вышли два в два, и можно было наносить бросок с нескольких метров, но наша защита успела помешать этому в последний момент.
Россиянки проиграли вбрасывание в своей зоне и тут же получили опасный дальний бросок по воротам — к счастью, шайба прошла чуть выше «девятки».
Ух, жесткое столкновение у борта! Вся борьба почему-то сместилась к краю площадки — то мы прижимаемся, то нас прижимают. Моментов пока нет.
Все, Россия снова в полном составе! Но атаки финок продолжаются. Мы завладели шайбой, но не можем пересечь центра площадки, — соперник зажал нас к борту.
Финки осадили нашу штрафную, но россиянкам пока удается отбрасывать шайбу подальше, в чужую зону.
Россия в меньшинстве — в штрафной бокс на две минуты отправилась Светлана Ткачева.
Игра возобновилась после некоторой паузы. К счастью, и с Морозовой, и с Нуутинен все в порядке.
В ходе одной из атак на наши ворота финский нападающий Эмма Нуутинен случайно заехала клюшкой в нашего голкипера Морозову, а потом сама почему-то упала, схватившись за живот. Обе девушки приходят в себя, лежа на льду.
Матч проходит в упорной борьбе по всей площадке, только вот у финок периодически получается превратить владение в моменты, а у нас пока нет.
Ух, было опасно! Финский нападающий чуть не увеличила отрыв, подкатившись к нашим воротам с обратной стороны и попытавшись проткнуть шайбу в ближний угол.
МОМЕНТИЩЕ! Прекрасно расчерченная атака — и Людмила Белякова выскочила один на один с финским голкипером, но послала шайбу чуть выше, метя в дальнюю «девятку»!
Надо бы довести дело до броска. Пока лишь вбрасывания в чужой зоне.
Наши бросились в атаку — отыгрываться. В эти минуты игра проходит в зоне соперника.
И сразу же пропускаем — финки реализовали большинство. Идеальный дальний бросок удался Петре Ниеминен.
Удалена Мария Баталова — Россия в меньшинстве на две минуты.
Россиянки держат шайбу в своей зоне. Финки ловят нас на грубых ошибках — и вот уже был организован один выход на рандеву с голкипером Надеждой Морозовой. Защита с трудом успела помешать нападающему сопернику бросить.
Матч начался! Желаем удачи нашим девушкам! Вперед — за бронзой!
Девушки показываются на ледовой арене!
В предыдущей встрече — в полуфинале — сборная России уступила грозным канадкам с разгромным счетом 0:5. Но это совсем другой соперник, так что от матча с финками мы такого, конечно, не ждем.
На групповой стадии наши девушки уже встречались с финками, и воспоминания об этом матче не самые приятные — 1:5. Будем надеяться, что тренерский штаб сделал выводы.
Состав сборной России:
Сама встреча начнется в 10.40 мск.
Онлайн-трансляция хоккейного матча за бронзовые медали Олимпиады Россия — Финляндия.