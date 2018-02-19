Женская сборная России проиграла Канаде в полуфинале хоккейного турнира

На этом наша трансляция подошла к концу. Скоро поболеем за россиянок в борьбе за бронзу. До новых встреч!
Матч за третье место Россия — Финляндия состоится 21 февраля.
Почти ничего не смогли противопоставить фавориту турнира российские хоккеистки. Самоотверженно оборонялись россиянки, но очень тяжело играть против Канады, которая буквально вымотала соперниц.
Сборная России проиграла в полуфинале канадкам с таким же счетом, как и в групповом этапе — 0:5.
Звучит сирена. Матч окончен!
Минута до конца! Удерживаем счет.
Канадская спортсменка Бриджит Лакетт также получает двухминутный штраф за попытку затеять драку с Дюпиной.
Удаление у России за полторы минуты до конца матча. Дюпина жестко применила силовой прием против вратаря сборной Канады, за что будет наказана двумя двухминутными штрафами.
Постепенно подходит к концу игра, а канадки продолжают атаковать.
Четыре минуты до конца третьего периода, но канадки продолжают бегать вперед.
ГОЛ!!! Реализовали, наконец, канадки численное преимущество. До конца пошли сопернице в атаке, и с третьего добивания смогли затолкать шайбу в ворота. Ребекка Джонстон стала автором гола.
На 14-й минуте третьего периода опять удаление у России. Екатерина Лобова отправляется на две минуты за неправильную атаку соперницы.
Навязываем борьбу в чужой зоне вдоль борта, но выигрывают ее канадки.
Очень легко разыгрывают шайбу канадки в атаке, а игра идет в равных составах.
Ровно десять минут прошло с начала третьего периода, канадки продолжают атаковать в большинстве, но наши девушки опять выстояли в меньшинстве.
Очередной удаление у россиянок. За подножку отправилась на скамейку штрафников Дергачева.
Болельщик Канады в свитере Сидни Кросби, который, как и все другие НХЛовцы, не приехал на Олимпиаду.
Счет по броскам 32:12 в пользу Канады.
Чуть более вальяжно стали играть канадки — дают шанс забить.
45-я минута матча. Получилось провести атаку у россиянок — добились вбрасывания в зоне соперниц, но его выиграли канадки.
В сборной России произошла замена вратаря. Вместо Таракановой теперь ворота защищать будет Надежда Александрова.
Снова свободно докатилась до пятачка канадка, получила шайбу и спокойно поразила ворота Таракановой.
ГОЛ! Не прошло и минуты, как Эмили Кларк сделала счет 4:0.
Оченб свободно расположилась канадка в зоне россиянок, и защитницы просто ее не встретили.
ГОЛ! И опять в начале периода — на второй минуте пропускаем шайбу. Уэйкфилд оформила дубль. 3:0.
Третий период стартовал.
Достойно держатся россиянки против Канады. Но все-таки пропустили по одной шайбе от соперниц россиянки. В конце второго периода травму получила Анна Шохина. Надеемся, что ничего страшного с нашим лидером не произошло.
Звучит сирена. Второй период завершен.
Наш тренер о чем-то поговорил с арбитром, но ситуация не изменилась. Было явное нарушение правил, а удаления у канадок не последовало.
Лежит на льду Шохина. Не смогла подняться без помощи врача. Поразительно! Шохина получила по лицу клюшкой от соперницы, а судьи не дают удаление за игру высоко поднятой клюшкой.
К сожалению, такая картина наблюдается и в равных составах в последние минуты. Игра идет в основном в зоне сборной России.
Опять остаются в меньшинстве россиянки. Екатерина Смолина наказана за неправильную атаку соперника.
Несмотря на отставание в счете, поддержка россиянок на трибунах очень горячая. Очень хорошо организованы хоккейные болельщики на Олимпиаде, которые вместе приезжают к ледовой арене на автобусах.
Тараканова отразила опасный бросок по воротам из центра зоны.
Не встречают россиянки соперниц при входе в зону, и канадки легко располагаются в атаке.
Обидно. Трижды выстояли россиянки в меньшинстве, а оба раза пропустили в равных составах.
Третье большинство подряд не могут пока канадки реализовать.
Удаление у России. Баталова наказана за грубую игру.
Засуетились россиянки — стали с ошибками выходить из своей зоны и часто терять шайбу.
Выстояли канадки. Игра продолжается в равных составах.
МОМЕНТ!!! Стопроцентный был шанс у россиянок — и снова на добивании на пятачке не попали наши в створ.
Удаление у Канады. Автор второй шайбы Пулен атаковала не по правилам игрока, не владеющего клюшкой.
Пулен спокойно прошла по середине нашей зоны и точно бросила с неудобной руки.
ГОЛ!!! Мари-Филип Пулен. 2:0.
В целом равная игра во втором периоде. Очень хорошее начало россиянок, и соперник пока не может вернуть себе игровое преимущество.
Момент!!! Опасно бросала канадка по воротам Таракановой, но наша голкипер сегодня играет почти безупречно.
И сразу россиянки бросаются в атаку. Отставание минимальное, и надо стараться отыгрываться.
Стартовал второй период.
Непростой матч проводят россиянки против фаворита олимпийского турнира. Уже на второй минуте канадки забросили шайбу, но наши не впали в отчаяние, немного подравняли игру и создали несколько опасных моментов у ворот соперниц.
Звучит сирена! Первый период окончен.
Опасно! Очень хитрый бросок из-под защитник провела канадка, но Тараканова на месте.
Офсайд. Неправильно вошли в зону канадки, и вбрасывание в средней зоне будет.
Надолго задержались россиянки в зоне соперника, но но канадки грамотно обороняются, заставляя вести борьбу у борта.
Едва не получилось нашим убежать в средней зоне от последнего защитника, но она в последний момент успела подставить клюшку и выбить шайбу.
Отзащищались! Второе большинство подряд не реализует Канада.
Тяжелое меньшинство проводим. Много давления, опасные броски — пока выдерживают девушки.
Штанга! Повезло сейчас россиянкам — шайба после добивания с пятачка попала в стойку ворот.
Еще одно удаление у России. Екатерина Лобова отправляется на двухминутный отдых за подножку.
Заперли наши соперниц в свое зоне. Постоянно бросают по воротам, заставляя голкипера фиксировать шайбу.
МОМЕНТ!!! Как же так? Едва не сравняли счет россиянки. Красивую размашистую контратаку провели. После броска с правого фланга шайба отскочила от щитков вратаря, но Дергачева на добивании в пустые ворота не попала в створ.
Пришли в себя наши девушки от стартового натиска канадок — стали чаще выбираться из зоны и проводить атаки.
Быструю контратаку провели россиянки. Диана Канаева бросала из круга вбрасывания, но Женевье Лякасс отразила шайбу.
В атаке россиянки. Опасно было! Шайба прокатилась по пятачку, но не смогли наши девушки переправить ее в ворота.
Не лучшим образом действовали в большинстве канадки — трижды покидала шайба зону россиянок, и реализовать лишнего игрока нашим соперницам не удалось.
Игра остановлена — шайба была прижата к борту. Более 20 секунд россиянки выстояли.
Удаление в составе сборной России. За задержку соперницы клюшкой на скамейку штрафников отправляется Ангелина Гончаренко.
Опасно! Набросила защитник Канады шайбу на пятачок, но нападающая не смогла точно переправить шайбу в ворота.
Вот и первая атака сборной России прошла. Но голкипер канадок уверенно поймала шайбу в ловушку после броска.
Натали Спунер сделал точную передачу из-за ворот на пятачок, и Дженнифер Уэйкфилд с метровой дистанции поразила ворота Валерии Таракановой.
ГОЛ!!! Уже на второй минуте канадки забрасывают шайбу в ворота россиянок. 1:0.
Активно начали канадки — сразу же встречают россиянок при выходе из зоны.
Хорошо слышно скандирование болельщиков: «Россия!». У наших обеих хоккейных сборных очень сильна поддержка в Пхенчхане.
Игра началась!
Хоккеистки вышли на лед, и уже через несколько мгновений начнется матч.
Напомним, что в групповом матче россиянки уступили фаворитам Олимпиады со счетом 0:5, но сегодня мы надеемся, что наши девушки смогут дать канадкам бой.
Добро пожаловать а олимпийский Пхенчхан, где с минуты на минуту начнется полуфинальный хоккейный матч между женскими сборными России и Канады.
Начало матча в 15.10 мск.
Онлайн-трансляция полуфинала олимпийского хоккейного турнира среди женщин Канада — Россия.