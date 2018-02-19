Женская сборная России проиграла Канаде в полуфинале хоккейного турнира

В полуфинальном матче женского хоккейного турнира на Олимпиаде болеем за наших девушек. С активного давления начинает соперник и реализовывает свой момент у наших ворот, 0:1. Будет много борьбы - это точно. #ОИ2018 #RedMachine #краснаямашина