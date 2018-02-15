Йоханнес Бе выиграл золото Олимпиады в индивидуальной гонке

Подведем итоги. В группе лидеров сегодня случилась самая настоящая драма: лидировавший с огромным преимуществом до своего 19-го выстрела Фуркад, провалился в двух последних попытках, в итоге даже в тройку не попав. В свою очередь Йоханнес Бе, стартовавший с промаха, хоть и совершил в общей сложности две неточности, сумел победить, а после финиша заплакал от счастья. Вторую и третью позиции же заняли соответственно словенец Фак (0) и австриец Ландертингер (0).