Йоханнес Бе выиграл золото Олимпиады в индивидуальной гонке

На этом «Газета.Ru» завершает рассказ о биатлоне, приглашая вас в общую онлайн-трансляцию текущего дня на Олимпиаде. До новых встреч!
Что касается россиян, то они сегодня выступили не великолепно, но достойно. Особенно порадовал Антон Бабиков, ставший в итоге 16-м — не будь у россиянина одного промаха на третьем рубеже, мог бы он и за десятку побороться. Матвей Елисеев в свою очередь с тремя неточностями оказался 28-м.
Подведем итоги. В группе лидеров сегодня случилась самая настоящая драма: лидировавший с огромным преимуществом до своего 19-го выстрела Фуркад, провалился в двух последних попытках, в итоге даже в тройку не попав. В свою очередь Йоханнес Бе, стартовавший с промаха, хоть и совершил в общей сложности две неточности, сумел победить, а после финиша заплакал от счастья. Вторую и третью позиции же заняли соответственно словенец Фак (0) и австриец Ландертингер (0).
В итоге прямиком за Елисеевым финишировал украинец — 29-й он сегодня то есть.
Всего девять биатлонистов на данный момент еще по трассе идут. Из них всех внимание можно обратить разве что на украинца Артема Тищенко, выбившего 20 из 20. Впрочем, с ходом там все не очень.
Что касается двух других призеров, то ими сегодня становятся словенец Фак и австриец Ландертингер, которые получают по итогам гонки серебро и бронзу соответственно.
Плачет Бе — счастлив он. На 99,9 процентов норвежец уже является обладателем золота завершающейся индивидуальной гонки. Очень тяжело оно ему далось, конечно.
Фак в итоге аж со вторым временем финиширует! Всего 5,5 секунд он уступил Бе!
Что касается россиян, то они пока что на 15-й и 25-й строчках соответственно. Не самая плохая гонка для них, учитывая все обстоятельства.
Официально: Фуркад, сегодня не промахивавшийся до 19-й попытки, вне пьедестала в этой гонке. Самуэльссон только что третьим к финишу пришел — вполне может быть у 20-летнего шведа вторая медаль Игр-2018. Впрочем, Фак с этим явно хочет поспорить.
Яков Фак, к слову, в борьбу за пьедестал также вклинивается — с 20 попаданиями он на отчетном рубеже со вторым временем идет.
Финишировал Ландертингер вторым все-таки, окончательно расстроив Фуркада. Впрочем, винить француз может лишь себя сегодня.
Тем временем Самуэльссон чисто отстрелялся на последнем рубеже и с одним общим промахом теперь будет пытаться изменить расклад в лидирующей тройке.
Бабиков, к слову, финишировал 11-м — конечно, еще чуть опустится россиянин вниз, однако и за такую гонку его стоит поблагодарить. Крайне достойно он в ней смотрелся.
Да, сильно стал сдавать ближе к финишу австриец — уже точно не обогнать ему Бе. А вот с результатом Фуркада вполне можно побороться здесь.
Внезапная информация — австриец Ландертингер тихо-мирно шел по дистанции, не особо привлекая к себе внимание. До тех пор, впрочем, пока не оказалось, что у него 20 из 20 — после четвертого рубежа он даже у Бе выигрывает. Правда, ходом, скорее всего, уступит все же норвежцу.
Фуркад финишировал только что — проиграл он своему главному конкуренту из Норвегии целых 42 секунды. Вау.
Бабиков сегодня — молодец. Лишь один промах у Антона в итоге в 20 попытках — есть у него отличные шансы финишировать с лучшим результатом среди всех россиян на этой Олимпиаде.
Себастиан Самуэльссон, столь сильно поразивший всех в гонке преследования, допускает первый промах на третьем рубеже — достойно пока что идет по дистанции. Особенно учитывая множественный ошибки в стрельбе от лидеров.
А вот брат Йоханнеса пока что лишь третий на последнем отчетном промежутке — очень подвели норвежца два промаха на последнем рубеже.
К слову, о Бе — пока что лидером он является на финише.
Вот это да!!! Фуркад дважды мажет на последнем рубеже — причем самыми последними выстрелами!!! Вот это сюжет! Совладает ли с ним француз? Бе в свою очередь явно такому повороту рад.
Бабиков... Один раз промахнулся Антон на третьем рубеже...
Йоханнес Бе, видимо, и сегодня не сможет порадовать своих поклонников — два промаха у него (0+1+0+1) в этой гонке, хоть и ход отличный. И все-таки не так просто будет ему в медалях финишировать, учитывая стрельбу некоторых конкурентов.
Тем временем Елисеев без промахов завершает третий рубеж — жаль, что то же самое не удалось россиянину во второй стрельбе.
Линдстрем был очень близок к тому, чтобы завершить гонку совсем без промахов, однако чуть оплошал на последнем рубеже — одна неточность у него в итоге сегодня. Но без шансов на медаль.
Фуркад, кажется, уже ногой на золотой медали — 15 из 15 практически гарантируют французу сегодняшнюю победу. Главное — не «застрелиться» на последнем стрельбище.
А вот у Пайффера сейчас все стало очень грустно — аж три промаха на третьем рубеже выбивают немца из борьбы за медаль.
Бабиков хорош на «стойке»!!! С общим нулем уезжает россиянин со второго рубежа, уступая Фуркаду 35 секунд! Нужно бороться!!!
Свендсен исправляется за предыдущую стрельбу, попадая пять из пяти на третьем стрельбище.
Эх, а как все хорошо начиналось... Два промаха у Елисеева на «стойке».
Практически одновременно с Фуркадом на третьем рубеже работал швед Линдстрем — о нем, похоже, забывать тоже не стоит, все-таки 15 из 15 пока что у представителя Швеции, что заставляет задуматься.
Впрочем, это было лишь до прибытия на стрельбище Фуркада — очередная хладнокровная стрельба француза выводит его на первое текущее место.
Вновь идеально точен Пайффер — в лидерах он после двух рубежей.
Антон Бабиков, отстрелявшийся чисто на первом рубеже, ушел оттуда седьмым. Хорошо!
Как и его брат, попавший пять из пяти на втором рубеже. В первой стрельбе, правда, он, напомним, единожды сплоховал.
Тарьей Бе (27) тоже абсолютно точен на дебютном стрельбище.
Не отстал от Фуркада в плане стрельбы Елисеев — с нулем он уехал с первого рубежа. В скорости, правда, все у россиянина не так хорошо, как у француза, но тут уж никакой сенсации нет.
Крайне сосредоточенно отработал на первом рубеже Фуркад. Достаточно долго он выцеливал последний выстрел, но это в итоге это себя оправдало: секунду «привез» он соотечественнику на этом отрезке.
К слову, уже на трассе оба россиянина — скоро уже к первому рубежу они подъедут.
Пайффер быстро и точно отстрелялся на первом рубеже, правда, по его итогам все равно не сумел обогнать Дестье.
В лидерах по итогам первого рубежа сейчас идут француз Симон Дестье и норвежец Эмиль Хегле Свендсен, естественно, на оном не промахнувшиеся.
Тем временем Бе продолжает мазать на Олимпиаде — есть у него уже первый промах по итогам дебютного рубежа.
На старте тот, кого не нужно лишний раз представлять.
Лучшим по итогам первого стрельбища пока что является болгарин Владимир Илиев (5).
Пять из пяти выбивает Линдстрем на первом стрельбище>
Олимпийский чемпион — 2018 Арнд Пайффер (18) тоже стартовал.
Уже на трассе и норвежец Йоханнес Бе (9) — особо настраиваться на отличное выступление в сегодняшней гонке ему, вероятно, было не нужно, учитывая обидные провалы в первых дух заездах. Сверхмотивирован сегодня представитель сборной Норвегии.
Лидирует на первом отрезке француз Антонен Гигонна, пожалуй, достаточно серьезный представитель первой группы.
Пол шестым стартовым номером ринулся в бой и Тимофей Лапшин, ранее выступавший под российским флагом, а ныне защищающий цвета хозяев Олимпиады-2018.
Стартовала гонка! Первым в бой вступил швед Фредрик Линдстрем.
Уже проходят последние приготовления на олимпийской трассе — ровно через пять минут начнется гонка!
Главным фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают Фуркада, а основными претендентами на две другие ступени пьедестала — братьев Бе. В целом — ничего удивительного.
Напомним, что в первых двух мужских гонках Олимпиады в Пхенчхане первенствовали спортсмены из Германии и Франции — Арнд Пайффер был лучшим в спринте, а в гонке преследования победил Мартен Фуркад.
Что же касается общих результатов «Олимпийских атлетов из России» на Играх-2018, то сейчас российская команда идет во второй десятке медального зачета, имея в своем активе пять медалей (0-1-4).
На данный момент результаты биатлонной сборной России на Играх в Пхенчхане являются неутешительными — лучшим результатом среди всех представителей сильно усеченной Международным олимпийским комитетом (МОК) команды пока что является 15-е место Татьяны Акимовой в индивидуальной гонке. Подробнее о том, как проходило это более-менее успешное для нас состязание, вы можете узнать в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
Цвета сборной России в предстоящем соревновании будут защищать Матвей Елисеев и Антон Бабиков, которым предстоит стартовать 26-м и 35-м соответственно.
Отметим, что сама гонка начнется в 14:20 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской индивидуальной гонки на 20 километров, которая пройдет в рамках Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.