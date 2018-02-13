США разгромили Россию на олимпийском турнире по хоккею среди женщин

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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:25
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 14:55
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:05
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:34
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
15:10
Словакия Россия
–:–
скоро
15:10
США Словения
–:–
скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:00
Скоро
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 11:45
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 14:05
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
–:–
скоро
03:05
Канада Италия
–:–
скоро
03:05
Южная Корея США
–:–
скоро
03:05
Швейцария Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
–:–
скоро
08:05
Россия Великобритания
–:–
скоро
08:05
Дания Швеция
–:–
скоро
08:05
Швейцария Китай
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Швеция
–:–
скоро
14:05
Швейцария Италия
–:–
скоро
14:05
Норвегия Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Финляндия Германия
–:–
скоро
10:40
Норвегия Швеция
–:–
скоро
15:10
Чехия Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швейцария Канада
–:–
скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Скоро
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Скоро
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Скоро
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Скоро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Дания Япония
–:–
скоро
03:05
Китай Россия
–:–
скоро
03:05
Великобритания США
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
–:–
скоро
08:05
Норвегия Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
08:05
Дания Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
–:–
скоро
14:05
Канада Швеция
–:–
скоро
14:05
США Швейцария
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
–:–
скоро
10:40
Россия Финляндия
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
США Словакия
–:–
скоро
10:40
Россия Словения
–:–
скоро
15:10
Финляндия Норвегия
–:–
скоро
15:10
Швеция Германия
–:–
скоро
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Скоро
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Скоро
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
–:–
скоро
03:05
Норвегия Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Швеция США
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
08:05
Швеция Россия
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
–:–
скоро
14:05
Швеция Великобритания
–:–
скоро
14:05
Дания США
–:–
скоро
14:05
Канада Южная Корея
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Канада Чехия
–:–
скоро
10:40
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
15:10
Россия США
–:–
скоро
15:10
Словения Словакия
–:–
скоро
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Скоро
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Скоро
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Скоро
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
–:–
скоро
03:05
Россия США
–:–
скоро
03:05
Япония Китай
–:–
скоро
03:05
Дания Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
08:05
Швейцария Норвегия
–:–
скоро
08:05
Канада Швеция
–:–
скоро
08:05
Япония Италия
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
–:–
скоро
14:05
Китай Дания
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Канада
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
Женщины. 1/4 финала
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-8 места
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
Россия Южная Корея
2:2
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
14:05
Женщины. 1/2 финала
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
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США обидели Россию вслед за Канадой

США разгромили Россию на олимпийском турнире по хоккею среди женщин

Женская сборная России по хоккею с разгромным счетом уступила команде США на групповом этапе Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. В предыдущей встрече наши девушки также потерпели разгромное поражение от Канады. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
13 февраля 15:10   |  Соревнование закончилось
США
США
5:0
Россия
Россия
Трансляция
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17:22

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию встречи и желает вам удачного вечера!

17:20

Вот так прокомментировал поражение своих подопечных главный тренер сборной России Алексей Чистяков в эфире «Матч ТВ»:

«Начало игры было довольно неплохое, но мы допустили ошибку и проиграли первый период 0:1. А затем более мощный соперник нас продавил и довел дело до уверенной победы. США не позволяли нам наносить броски часто, действовали более мобильно, — отсюда и мало «выстрелов» в нашем исполнении».

17:18

На групповом этапе у нас осталась одна игра — против Финляндии. Матч состоится 15 февраля. Нужно побеждать, приобретать уверенность в себе и занимать третье место в квартете А. Это поспособствует тому, чтобы в четвертьфинале мы получили чуть менее грозного соперника из группы B.

17:16

Звучит финальная сирена! Сборная России уступила команде США со счетом 0:5. По одной шайбе девушки пропустили в первом и третьем периодах, а еще три влетели в наши ворота во второй 20-минутке за очень короткий отрезок времени.

17:15

С трибун доносится «Верим в команду!». Что ж, нашим девушкам уже пора настраиваться на следующий матч с Финляндией.

17:13

ГОЛ! Все-таки Брандт забросила пятую шайбу США. Американка на скорости влетела в нашу зону и, получив аккуратную передачу от ближней партнерши, «расстреляла» Морозову. 5:0 в пользу США.

17:11

Сосина пронеслась по правому флангу и нанесла бросок с очень острого угла — мимо створа.

17:09

Деккер зачастила с дальними бросками по нашим воротам. Морозову этим не проймешь.

17:07

Сосина опасно отпасовала на «пятачок» США! Жаль, две наши хоккеистки не сумели добить шайбу в ворота.

17:05

Кулишовой удалось перехватить шайбу и унестись в контратаку (правда, в одиночку). Россиянка даже нанесла бросок по воротам, но получилось довольно слабо. Хорошо то, что этот проход Кулишовой позволил нашим девушкам смениться.

17:04

Американки явно разозлились и теперь зажимают наших девушек в зоне.

17:02

ГОЛ отменяется! Счет по-прежнему остается 4:0 в пользу США. А Морозова продолжает держаться «на ноль» на Олимпиаде. Еще ни разу Россия не пропускала, когда в игре участвовала этот вратарь.

17:01

Судьи отправились на видеопросмотр. Кажется, Брандт сыграла рукой, которой держала клюшку, — она несколько разжала пальцы и подыграла ими.

17:00

5:0... Брандт заносит шайбу в ворота, накатив на наш «пятачок» в ходе стремительной атаки.

16:59

Пелки не успела догнать шайбу в нашей зоне, и получился проброс.

16:58

ОПАСНО! Жоселин Ламоре чуть не оформила хет-трик, попытавшись замкнуть в ближний угол после передачи своей сестры Моники. Морозова спасает!

16:56

Россиянки никак не могут наладить комбинационную атаку и сваливаются в индивидуальную игру. Обыгрыш проходит лишь время от времени — вот и нет почти бросков.

16:54

Жесткое столкновение у борта — досталось Фанузе Кадировой и американке Джиджи Марвин.

16:52

Американки продолжают накатывать на наши ворота, но увеличить счет, к счастью для россиянок, пока не удается. Нам же надо провести гол престижа.

16:50

Валерия Павлова прорвалась сквозь защиту США и нанесла бросок в ближний угол! Жаль, голкипер спасла, но было очень опасно! Можно было забивать.

16:49

Пфальцер тоже решила нанести бросок издали — Морозова намертво зафиксировала снаряд.

16:49

Россиянки проиграли единоборство на вбрасывании. Это еще одна проблема нашей команды — почти никогда не получается в таких случаях забрать шайбу себе.

16:47

Очередной дальний бросок в исполнении американок — на этот раз от автора дубля в наши ворота Жоселин Ламоре. Мимо.

16:45

Стеклин нанесла плотный дальний бросок — Морозова на месте.

16:43

Третий период начался! Надеемся на нашу шайбу. Как сказала в перерыве Людмила Белякова, нам нужно забить — хоть каким образом, но надо.

16:40

Статистика после второго периода.

16:28

Второй период подошел к концу! США обыгрывает Россию уже со счетом 4:0. Вина вратаря Таракановой тут была минимальной — защитники раз за разом оставляли ее на растерзание нападающим соперника. Тем не менее, Валерию заменили на Надежду Морозову. Кажется, что исход матча уже предрешен, но осталась еще интрига — забьют ли наши? Россиянки еще не открыли счет своим голам на Олимпиаде, и пора бы уже это сделать. Это поможет получить хотя бы некоторую уверенность в себе.

16:27

Не успели россиянки начать играть в полном составе, как снова удалилась Баталова — за удар соперницы клюшкой. Получилось действительно жестко.

16:26

Россиянки заработали вбрасывание на чужой половине площадки. Впрочем, американки выиграли борьбу за шайбу и тут же умчались в атаку.

16:25

Наша команда сумела выйти в контратаку! Но Ангелина Гончаренко нанесла бросок прямо в соперницу.

16:24

Американки предсказуемо замкнули россиянок в их зоне. Наносятся и дальние броски, и ближние. Мы не пропускаем. Морозова только что спасла от очень опасного броска Брианны Деккер с пары метров!

16:22

Мария Баталова удалена на две минуты. При этом спортсменка явно пребывает не в лучшем расположении духа и закрывает свое лицо клюшкой перед камерой.

16:20

У России замена вратаря: вместо Таракановой выходит Надежда Морозова, сыгравшая в прошлом матче с Канадой (0:5).

16:18

Эх...уже 4:0. Никак мы не можем собраться. Дагган проникла в нашу зону, нанесла бросок, а Джиджи Марвин добила снаряд в сетку.

16:16

И сразу же 3:0 — наши девушки, кажется, дрогнули. Жоселин Ламоре легко прошла меж двух наших защитников и расстреляла беззащитную Тараканову. Дубль американки.

16:15

ГОЛ! США увеличивает свое преимущество — 2:0. Жоселин Ламоре добила шайбу в ворота после серии удачных для США рикошетов. Обидный гол.

16:14

Алевтина Штарева пошла в индивидуальный проход, но ее «съели» защитники.

16:12

Дагган нанесла очередной бросок. Изначально было не очень опасно, но неприятный рикошет чуть не отправил шайбу в ворота — к счастью для нас, все обошлось.

16:10

А вот сейчас было очень опасно! Шайба попала в нашу штангу после очередной атаки США, и снова американки даже большим числом не сумели занести ее в ворота.

16:08

Ли Стеклин нанесла бросок по центру ворот, но Тараканова уверенно справилась с угрозой и взяла снаряд намертво.

16:07

Сразу же начинается куча-мала возле наших ворот. Придется потерпеть наплыв атак США.

16:06

Нина Пирогова откровенно Кессел на лед, за что получила двухминутный штраф. Мы в меньшинстве.

16:05

Меган Дагган нанесла бросок в ближний угол, но Тараканова прекрасно видела, что шайба идет мимо створа. В итоге снаряд попал в сетку ворот с внешней стороны.

16:03

Виктория Кулишова пошла в индивидуальный проход меж двух американок, но соперницы все-таки сумели отобрать у нее шайбу до того, как россиянка нанесла бросок.

16:02

Болельщики устроили соперничество, кто громче крикнет. Возгласы «Россия!» и «USA!» раздаются одновременно.

16:01

И сразу же мы чуть не пропустили — три американки каким-то чудом не сумели добить шайбу в ворота с нашего «пятачка».

16:00

Наконец, бросок в нашем исполнении! Диана Канаева отправляла шайбу в ближний угол! Жаль, неточно.

15:59

Моника Ламоре бросила с неудобной руки по нашим воротам. Арена испуганно охнула, но «выстрел» оказался неточным.

15:57

Начало периода проходит в борьбе за шайбу и несколько хаотичном перемещении обеих команд по площадке. Бросков пока не было, хотя на данный момент перевес по этому показателю на стороне США — 7:2.

15:55

Второй период стартовал! Верим в наших девушек!

15:53

Хоккеистки возвращаются на лед!

15:40

Первый период встречи подошел к концу! К сожалению, сборная России проигрывает США со счетом 0:1. Разумеется, ничего еще не потеряно, надо забрасывать шайбу и бороться. Нельзя сказать, что американки наносят много бросков — да, владеют больше снарядом и в целом организуют больше атак, но опасных «выстрелов» было всего несколько. Нашим девушкам надо просыпаться и давать отпор.

15:39

Американки разыгрывали шайбу до верного чуть ли не на нашем «пяточке», никак не нанося броска. Наконец, наши сумели отодвинуть игру от своих ворот.

15:37

Ханна Брандт нанесла неплохой бросок в дальний угол наших ворот, но, к счастью, не попала.

15:36

Наш лидер атаки Людмила Белякова пока не может прийти в себя после одного из столкновений. Врачи пытаются понять, какова серьезность повреждения.

15:34

Команды вновь в полных составах. Совсем не получилось у нас большинство — ни одного броска россиянки так и не нанесли.

15:33

Сейчас на льду в составе россиянок четыре форварда и один защитник (не считая голкипера, разумеется). Пока что американки успешно отбивают наши атаки, постоянно далеко отбрасывая шайбу и время от времени пытаясь начать опасный контрвыпад.

15:32

США остаются в меньшинстве на две минуты! Это наш шанс — нужно атаковать! Малым штрафом наказана Кендалл Койн.

15:30

Вновь слышны крики российских болельщиков: «Молодцы! Молодцы!». Как ни странно, поддержки США не слышно вообще. Впрочем, у них и так все хорошо.

15:28

Эмили Пфальцер усадила на колени нашу Ольгу Сосину и нанесла бросок по воротам — к счастью, неточно.

15:26

Американки за счет нахлынувшего вдохновения завалили нас атаками. Россиянки кое-как отбиваются на своей половине площадки.

15:24

Эх, пропустили наши девушки... Кейси Беллами отличилась с нескольких метров. Шайба прошла меж наших защитников, и никто из нападающих соперниц не подправил снаряд — он и так направился в створ. 1:0 в пользу США.

15:23

Над ареной четко разносятся крики: «Вперед, Россия!».

15:22

Американки уже несколько раз ошиблись с пробросом. Соперницы стремятся обходить нашу оборону за счет длинных передач — отсюда и подобные осечки.

15:20

Жаль только, ни одного броска мы пока не нанесли. Но главное, что позиционные атаки уже пошли — там и броски должны появиться.

15:18

Наши организованно выстраиваются в линию при обороне, стараясь не допускать таких провалов вроде того, что произошел только что. Время от времени россиянки переходят на чужую половинку площадки для активного прессинга. Не боимся!

15:16

Опасно! Хилари Найт с близкого расстояния не смогла пробить Тараканову! Держимся.

15:15

Тем временем Пелки не может подняться после столкновения с нашим форвардом Фанузой Кадировой, Вроде как все обходится.

15:14

Нападающий американок Аманда Пелки мощно бросила шайбу в створ, и наш голкипер Валерия Тараканова перевела снаряд за ворота.

15:12

Американки на первых минутах активно владеют шайбой, часто врываясь на нашу половину площадки, но до бросков пока никак не доходит.

15:10

Матч начался! Желаем удачи россиянкам!

15:09

Девушки уже вышли на лед и настраиваются на игру!

15:08

Стоит отметить, что даже в случае полного провала в группе сборная России не вылетит из розыгрыша турнира, а попадет в условный четвертьфинал, где сразится с лучшей командой группы B, составленной из коллективов с меньшим рейтингом. Но все равно хотим от девушек побед и сразу выхода из группы в полуфинал! Для этого, правда, нужно занять первое или второе место в группе.

15:05

Вот так выглядит состав россиянок на матч с США:

15:00

Положение в турнирной таблице сейчас следующее: Канада, выигравшая два матча (с Россией и Финляндией) идет на первом месте с шестью очками. На втором — США с тремя, на третьем — Россия (ноль баллов), на четвертом — финки (тоже нет набранных очков, но уже два поражения и больше пропущенных шайб, чем у нашей команды).

14:55

К слову, буквально накануне этого матча Международный олимпийский комитет (МОК) попросил двух голкиперов женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби сменить шлемы по политическим мотивам. На шлемах девушек изображена Статуя свободы. МОК посчитал это политической пропагандой, которая нарушает 51-е правило Олимпийской хартии.

В Федерации хоккея США заявили, что ведут с МОК переговоры по этому вопросу, а окончательное решение будет принято до матча с россиянками.

14:50

Нынешний соперник россиянок — сборная США — в первой встрече олимпийского турнира одержала верх над Финляндией со счетом 3:1.

14:45

Первый матч на групповом турнире сложился для подопечных Алексея Чистякова не самым лучшим образом — наши девушки уступили канадкам с разгромным счетом 0:5.

14:40

Сборная России попала в непростую группу А — вместе с грозными Канадой, США и чуть менее опасной Финляндией.

14:35

Сам матч стартует в 15:10 по московскому времени.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча между женскими сборными России и США на групповом этапе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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