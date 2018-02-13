США разгромили Россию на олимпийском турнире по хоккею среди женщин

Второй период подошел к концу! США обыгрывает Россию уже со счетом 4:0. Вина вратаря Таракановой тут была минимальной — защитники раз за разом оставляли ее на растерзание нападающим соперника. Тем не менее, Валерию заменили на Надежду Морозову. Кажется, что исход матча уже предрешен, но осталась еще интрига — забьют ли наши? Россиянки еще не открыли счет своим голам на Олимпиаде, и пора бы уже это сделать. Это поможет получить хотя бы некоторую уверенность в себе.