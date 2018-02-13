США разгромили Россию на олимпийском турнире по хоккею среди женщин

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию встречи и желает вам удачного вечера!
Вот так прокомментировал поражение своих подопечных главный тренер сборной России Алексей Чистяков в эфире «Матч ТВ»:
«Начало игры было довольно неплохое, но мы допустили ошибку и проиграли первый период 0:1. А затем более мощный соперник нас продавил и довел дело до уверенной победы. США не позволяли нам наносить броски часто, действовали более мобильно, — отсюда и мало «выстрелов» в нашем исполнении».
На групповом этапе у нас осталась одна игра — против Финляндии. Матч состоится 15 февраля. Нужно побеждать, приобретать уверенность в себе и занимать третье место в квартете А. Это поспособствует тому, чтобы в четвертьфинале мы получили чуть менее грозного соперника из группы B.
Звучит финальная сирена! Сборная России уступила команде США со счетом 0:5. По одной шайбе девушки пропустили в первом и третьем периодах, а еще три влетели в наши ворота во второй 20-минутке за очень короткий отрезок времени.
С трибун доносится «Верим в команду!». Что ж, нашим девушкам уже пора настраиваться на следующий матч с Финляндией.
ГОЛ! Все-таки Брандт забросила пятую шайбу США. Американка на скорости влетела в нашу зону и, получив аккуратную передачу от ближней партнерши, «расстреляла» Морозову. 5:0 в пользу США.
Сосина пронеслась по правому флангу и нанесла бросок с очень острого угла — мимо створа.
Деккер зачастила с дальними бросками по нашим воротам. Морозову этим не проймешь.
Сосина опасно отпасовала на «пятачок» США! Жаль, две наши хоккеистки не сумели добить шайбу в ворота.
Кулишовой удалось перехватить шайбу и унестись в контратаку (правда, в одиночку). Россиянка даже нанесла бросок по воротам, но получилось довольно слабо. Хорошо то, что этот проход Кулишовой позволил нашим девушкам смениться.
Американки явно разозлились и теперь зажимают наших девушек в зоне.
ГОЛ отменяется! Счет по-прежнему остается 4:0 в пользу США. А Морозова продолжает держаться «на ноль» на Олимпиаде. Еще ни разу Россия не пропускала, когда в игре участвовала этот вратарь.
Судьи отправились на видеопросмотр. Кажется, Брандт сыграла рукой, которой держала клюшку, — она несколько разжала пальцы и подыграла ими.
5:0... Брандт заносит шайбу в ворота, накатив на наш «пятачок» в ходе стремительной атаки.
Пелки не успела догнать шайбу в нашей зоне, и получился проброс.
ОПАСНО! Жоселин Ламоре чуть не оформила хет-трик, попытавшись замкнуть в ближний угол после передачи своей сестры Моники. Морозова спасает!
Россиянки никак не могут наладить комбинационную атаку и сваливаются в индивидуальную игру. Обыгрыш проходит лишь время от времени — вот и нет почти бросков.
Жесткое столкновение у борта — досталось Фанузе Кадировой и американке Джиджи Марвин.
Американки продолжают накатывать на наши ворота, но увеличить счет, к счастью для россиянок, пока не удается. Нам же надо провести гол престижа.
Валерия Павлова прорвалась сквозь защиту США и нанесла бросок в ближний угол! Жаль, голкипер спасла, но было очень опасно! Можно было забивать.
Пфальцер тоже решила нанести бросок издали — Морозова намертво зафиксировала снаряд.
Россиянки проиграли единоборство на вбрасывании. Это еще одна проблема нашей команды — почти никогда не получается в таких случаях забрать шайбу себе.
Очередной дальний бросок в исполнении американок — на этот раз от автора дубля в наши ворота Жоселин Ламоре. Мимо.
Стеклин нанесла плотный дальний бросок — Морозова на месте.
Третий период начался! Надеемся на нашу шайбу. Как сказала в перерыве Людмила Белякова, нам нужно забить — хоть каким образом, но надо.
Статистика после второго периода.
Второй период подошел к концу! США обыгрывает Россию уже со счетом 4:0. Вина вратаря Таракановой тут была минимальной — защитники раз за разом оставляли ее на растерзание нападающим соперника. Тем не менее, Валерию заменили на Надежду Морозову. Кажется, что исход матча уже предрешен, но осталась еще интрига — забьют ли наши? Россиянки еще не открыли счет своим голам на Олимпиаде, и пора бы уже это сделать. Это поможет получить хотя бы некоторую уверенность в себе.
Не успели россиянки начать играть в полном составе, как снова удалилась Баталова — за удар соперницы клюшкой. Получилось действительно жестко.
Россиянки заработали вбрасывание на чужой половине площадки. Впрочем, американки выиграли борьбу за шайбу и тут же умчались в атаку.
Наша команда сумела выйти в контратаку! Но Ангелина Гончаренко нанесла бросок прямо в соперницу.
Американки предсказуемо замкнули россиянок в их зоне. Наносятся и дальние броски, и ближние. Мы не пропускаем. Морозова только что спасла от очень опасного броска Брианны Деккер с пары метров!
Мария Баталова удалена на две минуты. При этом спортсменка явно пребывает не в лучшем расположении духа и закрывает свое лицо клюшкой перед камерой.
У России замена вратаря: вместо Таракановой выходит Надежда Морозова, сыгравшая в прошлом матче с Канадой (0:5).
Эх...уже 4:0. Никак мы не можем собраться. Дагган проникла в нашу зону, нанесла бросок, а Джиджи Марвин добила снаряд в сетку.
И сразу же 3:0 — наши девушки, кажется, дрогнули. Жоселин Ламоре легко прошла меж двух наших защитников и расстреляла беззащитную Тараканову. Дубль американки.
ГОЛ! США увеличивает свое преимущество — 2:0. Жоселин Ламоре добила шайбу в ворота после серии удачных для США рикошетов. Обидный гол.
Алевтина Штарева пошла в индивидуальный проход, но ее «съели» защитники.
Дагган нанесла очередной бросок. Изначально было не очень опасно, но неприятный рикошет чуть не отправил шайбу в ворота — к счастью для нас, все обошлось.
А вот сейчас было очень опасно! Шайба попала в нашу штангу после очередной атаки США, и снова американки даже большим числом не сумели занести ее в ворота.
Ли Стеклин нанесла бросок по центру ворот, но Тараканова уверенно справилась с угрозой и взяла снаряд намертво.
Сразу же начинается куча-мала возле наших ворот. Придется потерпеть наплыв атак США.
Нина Пирогова откровенно Кессел на лед, за что получила двухминутный штраф. Мы в меньшинстве.
Меган Дагган нанесла бросок в ближний угол, но Тараканова прекрасно видела, что шайба идет мимо створа. В итоге снаряд попал в сетку ворот с внешней стороны.
Виктория Кулишова пошла в индивидуальный проход меж двух американок, но соперницы все-таки сумели отобрать у нее шайбу до того, как россиянка нанесла бросок.
Болельщики устроили соперничество, кто громче крикнет. Возгласы «Россия!» и «USA!» раздаются одновременно.
И сразу же мы чуть не пропустили — три американки каким-то чудом не сумели добить шайбу в ворота с нашего «пятачка».
Наконец, бросок в нашем исполнении! Диана Канаева отправляла шайбу в ближний угол! Жаль, неточно.
Моника Ламоре бросила с неудобной руки по нашим воротам. Арена испуганно охнула, но «выстрел» оказался неточным.
Начало периода проходит в борьбе за шайбу и несколько хаотичном перемещении обеих команд по площадке. Бросков пока не было, хотя на данный момент перевес по этому показателю на стороне США — 7:2.
Второй период стартовал! Верим в наших девушек!
Хоккеистки возвращаются на лед!
Первый период встречи подошел к концу! К сожалению, сборная России проигрывает США со счетом 0:1. Разумеется, ничего еще не потеряно, надо забрасывать шайбу и бороться. Нельзя сказать, что американки наносят много бросков — да, владеют больше снарядом и в целом организуют больше атак, но опасных «выстрелов» было всего несколько. Нашим девушкам надо просыпаться и давать отпор.
Американки разыгрывали шайбу до верного чуть ли не на нашем «пяточке», никак не нанося броска. Наконец, наши сумели отодвинуть игру от своих ворот.
Ханна Брандт нанесла неплохой бросок в дальний угол наших ворот, но, к счастью, не попала.
Наш лидер атаки Людмила Белякова пока не может прийти в себя после одного из столкновений. Врачи пытаются понять, какова серьезность повреждения.
Команды вновь в полных составах. Совсем не получилось у нас большинство — ни одного броска россиянки так и не нанесли.
Сейчас на льду в составе россиянок четыре форварда и один защитник (не считая голкипера, разумеется). Пока что американки успешно отбивают наши атаки, постоянно далеко отбрасывая шайбу и время от времени пытаясь начать опасный контрвыпад.
США остаются в меньшинстве на две минуты! Это наш шанс — нужно атаковать! Малым штрафом наказана Кендалл Койн.
Вновь слышны крики российских болельщиков: «Молодцы! Молодцы!». Как ни странно, поддержки США не слышно вообще. Впрочем, у них и так все хорошо.
Эмили Пфальцер усадила на колени нашу Ольгу Сосину и нанесла бросок по воротам — к счастью, неточно.
Американки за счет нахлынувшего вдохновения завалили нас атаками. Россиянки кое-как отбиваются на своей половине площадки.
Эх, пропустили наши девушки... Кейси Беллами отличилась с нескольких метров. Шайба прошла меж наших защитников, и никто из нападающих соперниц не подправил снаряд — он и так направился в створ. 1:0 в пользу США.
Над ареной четко разносятся крики: «Вперед, Россия!».
Американки уже несколько раз ошиблись с пробросом. Соперницы стремятся обходить нашу оборону за счет длинных передач — отсюда и подобные осечки.
Жаль только, ни одного броска мы пока не нанесли. Но главное, что позиционные атаки уже пошли — там и броски должны появиться.
Наши организованно выстраиваются в линию при обороне, стараясь не допускать таких провалов вроде того, что произошел только что. Время от времени россиянки переходят на чужую половинку площадки для активного прессинга. Не боимся!
Опасно! Хилари Найт с близкого расстояния не смогла пробить Тараканову! Держимся.
Тем временем Пелки не может подняться после столкновения с нашим форвардом Фанузой Кадировой, Вроде как все обходится.
Нападающий американок Аманда Пелки мощно бросила шайбу в створ, и наш голкипер Валерия Тараканова перевела снаряд за ворота.
Американки на первых минутах активно владеют шайбой, часто врываясь на нашу половину площадки, но до бросков пока никак не доходит.
Матч начался! Желаем удачи россиянкам!
Девушки уже вышли на лед и настраиваются на игру!
Стоит отметить, что даже в случае полного провала в группе сборная России не вылетит из розыгрыша турнира, а попадет в условный четвертьфинал, где сразится с лучшей командой группы B, составленной из коллективов с меньшим рейтингом. Но все равно хотим от девушек побед и сразу выхода из группы в полуфинал! Для этого, правда, нужно занять первое или второе место в группе.
Вот так выглядит состав россиянок на матч с США:
Положение в турнирной таблице сейчас следующее: Канада, выигравшая два матча (с Россией и Финляндией) идет на первом месте с шестью очками. На втором — США с тремя, на третьем — Россия (ноль баллов), на четвертом — финки (тоже нет набранных очков, но уже два поражения и больше пропущенных шайб, чем у нашей команды).
К слову, буквально накануне этого матча Международный олимпийский комитет (МОК) попросил двух голкиперов женской сборной США по хоккею Николь Хенсли и Алекс Ригсби сменить шлемы по политическим мотивам. На шлемах девушек изображена Статуя свободы. МОК посчитал это политической пропагандой, которая нарушает 51-е правило Олимпийской хартии.
В Федерации хоккея США заявили, что ведут с МОК переговоры по этому вопросу, а окончательное решение будет принято до матча с россиянками.
Нынешний соперник россиянок — сборная США — в первой встрече олимпийского турнира одержала верх над Финляндией со счетом 3:1.
Первый матч на групповом турнире сложился для подопечных Алексея Чистякова не самым лучшим образом — наши девушки уступили канадкам с разгромным счетом 0:5.
Сборная России попала в непростую группу А — вместе с грозными Канадой, США и чуть менее опасной Финляндией.
Сам матч стартует в 15:10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча между женскими сборными России и США на групповом этапе Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.