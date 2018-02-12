Фуркад выиграл олимпийский биатлонный пастьют в Пхенчхане

Ну что ж, на этом будем прощаться. Фуркад взял свое, но в остальном чудеса на олимпийском биатлоне продолжаются. Серебро Самуэльссона — из той же серии. Ну а Долля тоже не особенно ждали на пьедестале. Как и тотального провала Йоханнеса Бё. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
40-м завершает гонку Бабиков. +4:30,1. 17 позиций отыграл Антон. Обещал, что дальше будет лучше — держит слово. Вопрос только, устраивает ли это его самого? Вряд ли.
21-м закончил гонку Йоханнес Бё, сразу же за Эмилем Хегле Свенсеном. 11 промахов на двоих допустили.
Тарьей Бё четвертый, пятым финишировал Шемпп, затем Вегер, Дестье и только восьмым — Пайффер. Все они больше минуты уступили.
А серебро берет швед Себастиан Самуэльссон! Приклеился к Доллю, обошел его на финише и даже убежал от немца! У Долля бронза.
Мартен Фуркад — олимпийский чемпион в пасьюте!
До финиша 500 метров, и Долль отыграл 12 секунд у Фуркада! Но тот может себе это позволить, в запасе остается еще 23,9.
Бабиков без промахов на последнем рубеже. Он 41-й с отставанием в +4:39,5.
Вчерашний медалист Крчмар из Чехии с семью штрафными кругами опустился в пасьюте уже на 30-ю позицию.
Зато Йоханнес Бё отстрелялся хоть на одном рубеже чисто и даже немного отыграл ногами у Фуркада. 23-й и +3:09,8.
Четвертым уходит с рубежа с одним промахом на второй стойке Вегер (+1:20,1), на пятое место, даже несмотря на уже третий штрафной круг по ходу гонки выскочил франуз Симон Дестье (+1:26,8). У Пайффера два круга штрафа и шестое место (+1:28,9).
Долль и Самуэльссон точны! При этом немец очень быстро стреляет и его проигрыш после рубежа всего +36,1. Самуэльссон отстает на +43,8 с и летит к медали, потому что остальные минимум на круг ушли!
ФУРКАД ТОЧЕН НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ! ЭТО БУДЕТ ПОБЕДА!
Только ветер может помешать Фуркаду оформить первое личное золото на этих Играх. Он бежит быстрее всех (так было и в спринте).
Мартен Фуркад уносится от преследователей к первой победе на этой Олимпиаде. +39,4 у Бё-старшего на отсечке 9,5 км. Самуэльссон, Шемпп, Пайффер и Долль проигрывают 39-41 секунду. В 43-х секундах Бьонтегорд. Виндиш отстает на +52,7, Вегер из Швейцарии — на +54,9.
Бабиков после третьего рубежа 49-й с отставанием в +4:09,3. Дважды на первой стойке промахнулся Антон.
Четыре промаха у Йоханнеса на первой стойке! Только 33-м он бежит с +3:12,7.
Пайффер промахнулся, но сейчас идет вторым. 20 секунд отстает от француза. Следом также допустивший промах Тарьей Бё. В группе лидеров не ошибся только Фуркад.
Фуркад стреляет первую стойку на ноль и выходит в лидеры!
Бабиков еще с промахом, но уже на 50-м месте. +3:03,3.
Два промаха у Йоханнеса Бё! Он только 28-й сейчас с +1:38,7 от Пайффера. Как-то не складывается у лучшего биатлониста сезона Олимпиада пока.
Лессер, Тарьей Бё, Шемпп, Самуэльссон, Фуркад — все без промахов на втором рубеже. Именно они и в таком порядке вклинились между Пайффером и Эберхардом.
Пайффер стреляет без промаха, в отличие от Эберхарда, и уходит первым. У австрийца один штрафной круг.
Ого, перед стрельбой швед Самуэльссон обогнал ходом Тарьея Бё и Мартена Фуркада!
Бабиков по-прежнему 53-й, но проиграл 12 секунд еще лидерам.
Эберхард лидирует на отметке 3,4 км, Пайффер отстает на 1,2 с. Долль и Шемпп держатся в 16-ти секундах позади. А дальше уже Тарьей Бё и Мартен Фуркад — 23 и 25 секунд отставания. Йоханнес пока 22-й, а ведь уходил со стрельбища 21-м. Такое ощущение, что «Рыжий Бё» не в оптимальной форме на этих Играх.
У Бабикова промах. 53-я позиция, и +2:31,2 от лидера.
У Фуркада один промах, и он восьмой всего в 27,8 с от лидера, сразу за чисто сработавшием Тарьеем Бё. Йоханнес сработал без промахов, но отстает на минуту от лидера.
Третьим и четвертым уходят немцы Бенджамин Долль и Симон Шемпп, которые отработали чисто и отстают на 12,0 и 13,8 с.
Первый рубеж. Пайффер стреляет чисто, но долго! Его опережает также чисто сработавший Эберхард!
На первом километре дистанции в лидирующей группе без изменений. Пайффер лидирует, потихоньку приближаются Фуркад и младший Бё, но не слишком быстро. Бабиков поднялся на 56-ю позицию, обогнав болгарина Синапова. +2:08 от лидера у Антона.
Гонка началась!
Итак, Крчмар стартует через 4 секунды после Пайффера, через 8 уйдут в гонку Виндиш и Мартин Эберхард (Австрия), Симон Шемпп (Германия) стартует через 21 секунду, Мартен Фуркад, который вчера был восьмым, — через 22. Тарьей Бё стартует через 34 секунды после начала гонки, Эмиль Хегле Свенсен — через 45, Йоханнес Бё, в спринте финишировавший 31-м, через 1:13. Вот такая у норвежцев ситуация. Впрочем, есть Эрленд Бьонтегорд, который вчера финишировал шестым в 17-ти секундах от Пайффера.
Наши вчера выступили очень неудачно. Матвей Елисеев закончил спринт 87-м и в преследование вообще не попал! Антон Бабиков тоже провел плохую гонку, закончив ее 57-м. Только трое спортсменов уйдут сегодня на дистанцию после нашего биатлониста, который начнет соревнование через 2:10 после старта Пайффера.
А ведь у Фуркада вчера прервалась рекордная в истории серия с подиумами подряд. 18, включая три последние гонки прошлого сезона!
Неожиданными были и серебряный с бронзовым призерами: чех Мартин Крчмар и итальянец Доминик Виндиш соответственно. Удастся ли этой тройке сегодня сохранить свои позиции? Будет очень сложно.
Вчерашний спринт получился аномальным. Судите сами: до того все гонки сезона, кроме одной выиграли либо норвежец Йоханнес Бё, либо француз Мартен Фуркад. Единственным исключением был победный финиш старшего Бё — Тарьея. При этом Мартен Фуркад вообще ни разу не пролетал в сезоне мимо подиума, финишировав в тройке во всех 15-ти гонках! В спринте в Пхенчхане на подиум не попали оба, «застрелившись» на рубежах, а победу одержал немец Арнд Пайффер, до того ни разу не поднимавшийся в личных гонках Олимпиад выше 15-й строчки протокола!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции мужской биатлонной гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало онлайна в 14.30 мск.
Текстовая трансляция мужского биатлонного пасьюта.