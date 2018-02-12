Фуркад выиграл олимпийский биатлонный пастьют в Пхенчхане

Вчерашний спринт получился аномальным. Судите сами: до того все гонки сезона, кроме одной выиграли либо норвежец Йоханнес Бё, либо француз Мартен Фуркад. Единственным исключением был победный финиш старшего Бё — Тарьея. При этом Мартен Фуркад вообще ни разу не пролетал в сезоне мимо подиума, финишировав в тройке во всех 15-ти гонках! В спринте в Пхенчхане на подиум не попали оба, «застрелившись» на рубежах, а победу одержал немец Арнд Пайффер, до того ни разу не поднимавшийся в личных гонках Олимпиад выше 15-й строчки протокола!