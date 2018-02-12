Немка Дальмайер выиграла второе личное золото Игр в биатлоне

Ну что ж, на этом будем прощаться. Наши старались, как могли, но могли немного. Дальмайер выиграла свое второе золото, у Кузьминой серебро, бронза у Бескон. Германия — Словакия — Франция. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Кайшева 51-я. +5:58,3.
Акимова финиширует 31-й... +3:15,5.
С Ульяной Кайшевой что-то случилось на последнем рубеже, и организаторы добавили ей пару минут штрафа... Это приговор к месту в шестом десятке...
Ульсбю четвертая, пятая Оберг, затем Херманн, Виткова, швейцарка Хекки, Экхофф, шведка Брорссон. Но все они больше минуты проиграли Дальмайер.
КУЗЬМИНА! В сложнейшей борьбе в финишном створе на пару десятых секунды опережает Бескон! У француженки бронза!
Ну а Дальмайер финиширует первой! Второе подряд золото у Лауры, которая финиширует с флагом в руках! 30:35,3!
Много сил оставила Кузьмина в погоне за Дальмайер! С трудом сдерживает Бескон сейчас! Они разыгрывают серебро и бронзу.
У Акимовой два промаха. +3:21,9 и 29-я позиция после заключительной стрельбы. Кайшева еще разок промазала и сейчас 37-я (+4:05,9). А сразу за ней Домрачева...
Пятерка после четвертого рубежа: 1. Дальмайер (Германия) — 25:21,0 2. Кузьмина (Словакия) — +55,3 3. Бескон (Франция) — +56,1 4. Ульсбю (Норвегия) — +1:28,9 5. Оберг (Швеция) — +1:30,1.
Бескон точна! Виткова убегает на штрафной круг.
Кузьмина мажет первым же выстрелом! Но остальные точно. Соперницы только начинают стрелять. Даже если Бескон с Витковой сработают чисто, у Кузьминой будет шанс на серебро.
ДАЛЬМАЙЕР СТРЕЛЯЕТ ЧИСТО И УБЕГАЕТ КО ВТОРОЙ ПОБЕДЕ!
+36,1 у Кузьминой от Дальмайер. Впереди последний рубеж. Если немка не промахнется, она станет двукратной олимпийской чемпионкой Пхенчхана. А ведь пасьют — ее коронная дисциплина.
Акимова чисто сработала третий рубеж, и она теперь бежит 22-й (+2:22,1). Кайшева промахнулась еще разок и сейчас бежит 35-й (+3:09,2).
И теперь отрыв Дальмайер от Кузьминой не скоращается. 38 секунд проигрывает Анастасия.
Пятерка лидеров после третьего рубежа:
1. Дальмайер (Германия) — 18:58,1 2. Кузьмина (Словакия) — +37,9 3. Виткова (Чехия) — +49,1 4. Бескон (Франция) — +59,6 5. Ульсбю (Норвегия) — +1:07,6.
У Бескон промах, а вот Кадуриш трижды промазала. Зато все мишени закрыла Вероника Виткова. Домрачева тоже борется, но у нее есть промах.
У Кузьминой два промаха на стойке, а Дальмайер работает чисто и возвращает лидерство!
То ли Дальмайер зацепилась за Кузьминой, то ли Настя чуть сбросила темп. На 5,6 км отставание немки исчисляется всего +0,7 с. А вот преследователи во главе с Анаис Бескон проигрывают побольше, так что это Лаура добавила. Бескон в 23-х секундах от лидеров. Сейчас будет третья стрельба.
Кузьмина просто несется по трассе! На отметке 4,9 км она уже обгоняет на 1,1 с Дальмайер, возглавляя гонку!
Штрафной круг у Акимовой, и она бежит 27-й (+1:58,7), Кайшева промахнулась дважды. Ульяна на 38-м месте (+2:27,9).
Швейцарка уходит третьей со стрельбища. Дальмайер по-прежнему впереди, 9 секунд ей проигрывает Кузьмина, а Кадуриш отстает на 11.
Ветрина поднялся на рубеже! В итоге и Дальмайер, и Кузьминой пришлось делать поправку, причем после промахов. Но больше не мазали. У Витковой промах, а вот швейцарка Кадуриш закрыла все пять мишеней!
Домрачева бежит шестой, чисто сработавшая первый рубеж Мяккарайнен — 13-я.
На отметке 3,6 км Акимова занимает 26-ю позицию (+1:53,5), Кайшева — 28-я (+2:05,4).
Отсечка 3,8 км — Кузьмина уже вторая, и преимущество Дальмайер составляет жалкие по такому темпу сестры Антона Шипулина 14 секунд...
Кайшева работает чисто! Ульяна поднялась на 28-ю позицию с отставанием +1:54,2. Акимова ушла после штрафного круга 22-й в 12-ти секундах впереди Кайшевой.
Кузьмина и Домрачева чисто отстрелялись! Кузьмина уже третья — +32,6, белоруска на седьмой позиции. Акимова допустила один промах.
Дальмайер работает спокойно и неспешно, но при этом чисто и убегает с первой лежки лидером. Ульсбю допустила промах, а вот Виткова точна и перемещается на вторую позицию.
Кузьмина бежит десятой, потихоньку сокращая отставание, а Домрачева поднялась уже на пятую позицию. Спортсменки подходят к первой стрельбе.
На первом километре Акимова потеряла пару позиций и сейчас катит 22-й, уступая уже больше минуты Дальмайер. Кайшева по-прежнему 33-я и идет в одни ноги с лидером.
Все спортсменки, заявленные на гонку, уже на дистанции. В том числе и Акимова с Кайшевой.
Поееехали! Гонка стартовала!
Вот так Лаура Дальмайер настраивалась на гонку за 10 минут до ее старта.
Кстати, четыре года назад в Сочи Дарья Домрачева тоже стартовала в пасьюте девятой, а затем завоевала золотую медаль. Ни на что не намекаем...
Но главной проблемой для всех опять станет ветер! Так что на стрельбище вновь стоит ожидать сюрпризов. Кто знает, может, наши девочки смогут отстреляться чисто и выловить хотя бы бронзовую рыбку в мутной воде?
В Южной Корее по-прежнему холодно, а потому биатлонистки будут сегодня закутаны максимально, как и в первой гонке.
Что касается россиянок, то две наши спортсменки, допущенные до Игр МОК, не блеснули. Татьяна Акимова отработала на рубежах без ошибок, но это позволило финишировать только 20-й в 1:18 от лидера. Ульяна Кайшева допустила три промаха и теперь стартует 33-й с отставанием в 1:52 от Дальмайер. Будем надеяться на подвиги наших и чудо!
Подвела их всех, конечно, стрельба, потому что бежали они очень неплохо. Та же Кузьмина, сестра Антона Шипулина, показала лучший ход в гонке, но три промаха не позволили ей выиграть спринт на третьей Олимпиаде подряд. Зато в преследовании у нее будут хорошие шансы как минимум на медаль. Надо просто точно стрелять — физически Настя готова шикарно.
Другие фавориты в медали не попали и вообще провалились. Француженка Мари Дорен-Абер стала четвертой, Дарья Домрачева из Белоруссии финишировала только девятой, Анастасия Кузьмина из Словакии — 13-й, Анаис Бескон из Франции — 19-й, а норвежка Тириль Экхофф и финка Кайса Маккяряйнен — 24-й и 25-й.
Напомним, что спринт у женщин состоялся позавчера, и он принес в целом неожиданные результаты. Золотой финиш немки Лауры Дальмайер, одной из главных фавориток, конечно не удивил, а вот все остальное... Серебро завоевала норвежка Ульсбю, а бронза досталась чешке Витковой!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на текстовой трансляции женской гонки преследования на Олимпиаде в Пхенчхане. Вместе с вами за развитием событий будет следить Александр Седов.
Начало онлайна в 12.30 мск.
Текстовая трансляция женского биатлонного пасьюта на Олимпийских играх Пхенчхане.