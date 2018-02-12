Немка Дальмайер выиграла второе личное золото Игр в биатлоне

Ну что ж, на этом будем прощаться. Наши старались, как могли, но могли немного. Дальмайер выиграла свое второе золото, у Кузьминой серебро, бронза у Бескон. Германия — Словакия — Франция. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.