Немец Пайффер завоевал золото Олимпийских игр в спринте‍, Бабиков — 57-й

В воскресенье на Олимпийских играх в Пхенчхане пройдет мужской спринт, его начало – в 14:15 (мск) ����В прямом эфире спринт покажут каналы "Матч! Арена" и "Первый".

Поддержите ребят в этой гонке!#ЧЕТВЕРОЗАВСЕХ ���������������� #биатлон #biathlon #Россиявмоемсердце #Олимпиада pic.twitter.com/CEyVlz4i2E