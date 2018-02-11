Немец Пайффер завоевал золото Олимпийских игр в спринте‍, Бабиков — 57-й

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного дня!
Все! Гонка официально завершилась! Бабиков удержался на 57-м месте (+2:09,7) и получает право принять участие в пасьюте. Елисеев, к сожалению, оказался только 83-м (+3:20, 5).
В тройке лидеров изменений уже не произойдет. Можно смело поздравлять с золотом немца Арнда Пайффера (23:38,8), с серебром — чеха Михала Крчмаржа (+4,4), а с бронзой — итальянца Доминика Виндиша (+7,7).
Елисеев уже стал 77-м. Бабиков держится на 56-й строчке. Кажется, Антон все-таки сможет принять участие в пасьюте.
Впереди у Бабикова и Елисеева еще индивидуальная гонка на 20 км, масс-старт на 15 км и смешанная эстафета, в которой они примут участие вместе с Татьяной Акимовой и Ульяной Кайшевой.
Бабиков пока 51-й. Осталось дождаться финиша еще 19 соперников.
Прибывающие к финишу спортсмены уже сдвинули Елисеева за пределы топ-60, а значит, в пасьюте мы его точно уже не увидим. Теперь Матвей — 64-й.
Финишировали уже 60 биатлонистов из 87. Бабиков пока держится на 47 месте, а Елисеев — на 59-м. Для того чтобы принять участие в гонке преследования, надо попасть в топ-60 этой гонки.
Фуркад с тремя штрафными кругами финишировал восьмым (+22,1). Что ж, за медали он здесь вряд ли мог побороться, но завоевал неплохую позицию для борьбы в гонке преследования.
Итальянец Доминик Виндиш неожиданно вырвался на третью строчку среди финишеров, обогнав Эберхарда менее чем на секунду.
Елисеев финишировал 49-м с отставанием 3:20,5 от лидера Пайффера.
Фуркад тем временем отстрелялся идеально на второй стрельбе и изо всех сил несется по трассе, чтобы исправить положение.
Елисеев на второй стрельбе (стоя) допустил еще две осечки и ушел 51-м (+2:25,6).
Чех Крчмарж выходит на второе место! +4,4 отставания от Пайффера, который лидирует с показателем (23:38,8).
Бабиков уже финишировал! Жаль, но наш спортсмен оказался только на промежуточном 28 месте — +2:09,7. Будем надеяться, что Антон покажет все свои лучше качества в следующих гонках.
Елисеев подходит ко второму рубежу 44-м с отставанием +1:49,5.
После второй стрельбы также очень неплохо идет чех Михал Крчмарж, который не допустил промахов.
На первое место среди финишеров вышел немец Арнд Пайффер — один из немногих, кто отстрелялся безупречно на обоих рубежах.
Фуркад допускает три промаха! На первом же рубеже! Ужас, что творится с фаворитами.
Фуркад подходит к первому огневому рубежу!
Матвей идет сейчас 45-м (+1:26, 9).
Елисеев тем временем подошел к своему первому стрельбищу и сразу допустил три ошибки...
Бабиков добрался до второго огневого рубежа и промахнулся один раз. Его отставание от лидера составляет 1 минуту 49 секунд, что неудивительно, учитывая четыре штрафных круга.
В гонку вступил француз Мартен Фуркад!
Практически сразу же приходит на финиш австриец Юлиан Эберхард. Его время лучше показателей Лапшина на 35 секунд.
Выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин уже финишировал с результатом 24:22,6.
Елисеев преодолел первую отметку в 0,6 км практически с тем же отставанием от лидера, что и Бабиков, — +10,4.
Свендсен допустил вторую осечку — на стойке. Фавориты пока не радуют зрителей идеальной стрельбой.
Тем временем стартовал россиянин Матвей Елисеев! Будем надеяться, что у него пойдет более удачная стрельба.
Антон Бабиков, к сожалению, на лежке допустил три ошибки... кажется, россиянин выбывает из серьезной борьбы за высокие места. Он уходит со стрельбища с отставанием в 1 минуту 23 секунды от лидера.
Тем временем Йоханнес Бё допустил три промаха на первой стрельбе — у одного из фаворитов не выдержали нервы.
К своей первой стрельбе — лежа — Бабиков подходит шестым (+28,5).
Бывший россиянин Лапшин допустил один промах на второй стрельбе — стойке — и пошел на штрафной круг.
Один из фаворитов гонки Тарьей Бё допустил два промаха на первой же стрельбе...
На дистанции 2,8 км отставание Бабикова от лидеров продолжает расти по секундам, однако он держится на седьмом месте (+24,2).
Тем временем Бабиков на отметке 1,9 км стал проигрывать Бё еще больше — 19 секунд.
Свендсен пришел к первому огневому рубежу быстрее всех, но последний выстрел оказался неточным, и норвежец пошел на штрафной круг.
Первую отсечку на 0,6 км Бабиков преодолел с отставанием в 10,3 секунды от Йоханнеса Бё. который быстрее всех прошел этот отрезок.
Антон Бабиков стартовал! Желаем удачи россиянину!
Болгарин Анев допустил один промах и ушел со стрельбища с отставанием от Лапшина +42,7.
Бывший россиянин отстрелялся безупречно и уходит с огневого рубежа с показателем 7:49,3.
Лапшин тем временем прибывает к первому стрельбищу! Его время на контрольной отметке перед огневым рубежом — 6 минут 58 секунд.
А вот теперь стартовал знаменосец сборной Норвегии на этих Играх Эмиль Хегле Свендсен!
Лапшин идет спокойно по дистанции в гордом одиночестве. Тем временем в борьбу уже вступили болгарин Красимир Анев, финн Туомас Гронман, поляк Гжегож Гузик, австриец Юлиан Эберхард и немец Бенедикт Долль.
На стрельбище царит ветер 9 км/час, причем дует то с левой, то с правой стороны. Гонка будет нелегкой.
Гонка началась! Первым стартовал выступающий за Южную Корею Тимофей Лапшин, который сменил гражданство с российского на корейское.
А вот так радуются болельщики в преддверии гонки!
Россию будут представлять два спортсмена — Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые стартуют под 21-м и 44-м номером соответственно.
Сама гонка начнется в 14.15 мск.
Добрый день, уважаемые болельщики сборной России! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции мужского спринта по биатлону на Олимпийских играх в Пхенчхане.