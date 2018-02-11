Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

Удивительно, но и третья кряду фигуристка одерживает убедительную победу над нервами, показывая все, что в ее силах. Конечно, далеко не самая сложная в техническом плане программа была у Бради, однако впечатление от ее проката, вероятно, у всех осталось приятное.