Медведева установила мировой рекорд на Олимпиаде в Пхенчхане

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию, напоминая вам, что уже совсем скоро — через 30 минут — в рамках командного турнира фигуристов состоится произвольная программа спортивных пар. Все подробности о ходе соревнований будут от вас в одном клике.
Таким образом, сборная России усилиями Медведевой поднимается на вторую строчку в таблице командного турнира, обгоняя США. Лидируют по-прежнему канадцы, набравшие на четыре очка больше, чем россияне.
Победа? Нет, это не просто победа, это ЛИЧНЫЙ РЕКОРД Евгении!!! 81.06 балла!!! А где личный — там и мировой, напомним.
Да! Очень тревожно было почему-то по ходу выступления Евгении, однако она почти идеально все исполнила по технике (про эмоции и обсуждать не стоит) — лишь в акселе небольшую помарку допустила россиянка. Кажется, эта победа!
Безошибочно пока что исполняет все россиянка — зал старается не мешать ей, но все же реагирует на каждый из ее зрелищных элементов радостными элементами.
Евгения Медведева на льду... Верим!
Пожалуй, должна быть довольна оценкой канадка — 71.38 она получила. Это меньше, чем у Костнер, но больше, чем у оставшейся семерки. Как минимум в тройку попадает сегодня Кейтлин.
Очень сильную программу продемонстрировала канадка, хорошо исполнив многие тяжелые элементы. Впрочем, и чистым прокат назвать никак нельзя — если захотят судьи придраться, могут не зачесть они сразу два компонента.
Предпоследней в короткой программе у женщин сегодня выступит канадка Кейтлин Осмонд — ее удачный прокат может еще более усилить шансы сборной на золото командного турнира.
Но Костнер представительница Японии не перегоняет — 68.95 балла и промежуточное второе место.
Вполне себе ровный прокат удался японке — тут были и элементы, и чистота (не всегда, впрочем), и уверенность. Возможно, чуть-чуть не хватило эмоций спортсменке.
Еще жарче становится сейчас в Южной Корее — на лед выходит японка Сатоко Мияхара, дебютирующая на Олимпийских играх.
Полностью закономерным результатом всей этой чувственности и настроения становятся 75,1 балла от судей. Браво! А Ведь Каролине, страшно подумать, уже 31 год.
Нисколько не удивила Костнер, откатав абсолютно проникновенно с полной отдачей себя программе. Конечно, были тут свои помарки, однако общее впечатление от ее выступления — просто потрясающее.
Продолжит этот праздник фигурного катания итальянка Каролина Костнер.
65,73 балла! Это личный рекорд и заявка на достаточно высокий финиш. Трибуны очень рады такому исходу.
Так и не ошиблась серьезно ни разу в итоге хозяйка соревнований, ограничившись лишь парочкой недокрутов — достойный прокат. Решать на этот счет, правда, все же судьям предстоит.
Нельзя не отметить, что очень чистые прыжки исполняет Дабин Чхои — причем делает она это с каким-то максимально невозмутимым лицом, что выглядит очень гармоничным на фоне меланхоличной музыки, выбранной ее командой.
Под оглушительные аплодисменты домашних трибун открывает заключительную разминку Дабин Чхои.
Что касается остальных представительниц разминки, то здесь одни лишь серьезные спортсменки и топы: Дабин Чхои из Южной Кореи, итальянка Каролина Костнер, японка Сатоко Мияхара и канадка Кейтлин Осмонд.
Уже на льду вторая разминка — в том числе и вот эта девушка, представляющая «Олимпийских атлетов из России», как заявил диктор по стадиону. В бой ей вступать предстоит последней.
В реальности же Шотт получает лишь 55.32 балла.
С нескрываемым разочарованием на лице завершает прокат немка — понимает она, что не будь того самого падения на старте, могла бы она рассчитывать на высокие оценки.
И сразу же падение допускает после флипа фигуристка.
Закрывает первую разминку немка Николь Шотт, на недавнем чемпионате Европы в Москве сумевшая попасть в десятку.
Баллы, правда, совсем у нее грустные — 46,62.
Однако нужно отдать ей должное — сумела достойно завершить прокат фигуристка, по-прежнему страдающая от тяжелого повреждения колена.
Ой, совсем все плохо складывается для представительницы Франции... Падения вкупе с испорченными элементами, конечно, уже точно не позволят спортсменке надеяться на высокие баллы.
Следующей в бой вступает француженка Маэ-Беренис Мейте.
68,94 балла! Есть личный рекорд американки! Заслуженно и по делу все это.
Удивительно, но и третья кряду фигуристка одерживает убедительную победу над нервами, показывая все, что в ее силах. Конечно, далеко не самая сложная в техническом плане программа была у Бради, однако впечатление от ее проката, вероятно, у всех осталось приятное.
На экваторе первой разминки свой талант южнокорейской публике продемонстрирует Бради Теннелл из США.
Судьи, впрочем, достаточно сурово оценили прокат китаянки — лишь 58.62 балла она получила.
Едва появившись на льду, китаянка сразу же была близка к падению — еще до начала выступления споткнулась на ровном месте спортсменка. Можно было ожидать, что и в самом прокате все будет в подобном ключе (особенно памятуя о недавнем «концерте» мужчин), однако сумела собраться представительница Китая, избежав серьезных ошибок. Посмотрим, что на это скажут судьи.
Следующей на лед выходит китаянка Ли Сян Нин.
Внезапно очень хорошим выступлением начинается женская короткая программа — кажется, что прямо сейчас Бьюкенен выдала свой максимум, победив волнение. Все у нее было достаточно чисто и смотрибельно. В результате рекордные для себя 46,3 балла получает спортсменка.
Стартовала наконец-то женская короткая программа — открывает ее израильтянка Эйми Бьюкенен.
Впрочем, по итогам предстоящей части турнира все может сильно измениться — ведь представлять Россию в состязании женщин будет Евгения Медведева, главная фаворитка всего на свете.
Напомним, что на данный момент российская сборная занимает третье место в турнирной таблице командного первенства, отставая от Канады и США на соотвественно шесть и два балла. Ранее сегодня Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в короткой программе турнира.
Сами прокаты фигуристок стартуют примерно в 05:45 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции короткой программы у женщин в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане.