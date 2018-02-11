Фигурное катание. Командные соревнования. Короткий танец

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию короткого танца в рамках командного турнира Олимпиады-2018, приглашая вас на продолжение первенства — уже через 10-15 минут на лед выйдут женщины, в том числе и великолепная россиянка Евгения Медведева.
Таким образом, сборная России остается на третьем месте в таблице командного турнира, отрываясь от Японии, но при это еще сильнее отставая от Канады (+6) и США (+2).
Всего 74,76 балла ставят судьи россиянам — и это всего третье место для Бобровой и Соловьева... Обидно...
И ведь зажгли российские спортсмены — ярко и грациозно они завершили свой прокат! Правда, кажется, что могут им снять несколько баллов за мини-неточности.
Теперь нужно зажечь!
Очень чувственно откатали Боброва и Соловьев первую часть танца, заставив весь зал замереть в волнительном молчании.
Россияне на льду! Болеем и верим!
Результат пары — 80,51 балла. Комментарии тут, вероятно, не нужны.
Да, это будет очень тяжело превзойти — лишь одна небольшая помарка от партнерши точно не испортит паре оценку, ведь сам их танец был действительно топовым.
Выдающееся выступление пока что получается у канадцев — попросту излучают спортсмены чистейшие эмоции с помощью своего танца, смотрящегося максимально гармонично. Другого от них, впрочем, и не ожидали.
А на льду уже предпоследняя пара состязания — знаменитые канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр, одни из главных фаворитов всех турниров, в которых они участвуют.
Всего 72,51 балла дают судьи итальянцам — и те явно разочарованы такими цифрами. Вероятно, повторят они сегодня свой результат чемпионата Европы — 2018, где они стали четвертыми.
Сильно. 75,46 балла получают американцы за свои яркие твизлы и настроение. Это заявка.
На 5+ зажигают итальянцы, однако в технике — особенно на фоне американской пары — тут все не так радостно. Вряд ли обойдут Каппеллини и Ланотте Сибутани.
На экваторе второй разминки выступят итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте.
Очень здорово станцевали представители США — драйвово, технично, уверенно. Пожалуй, главным показателем качества их выступления стали крайне громкие аплодисменты с трибун от изначально достаточно сухой публики.
Следом на лед выходят американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани, являющиеся братом и сестрой.
Высоко оценили судьи прокат членов сборной, которая на данный момент делит с российской командой третье место в командном турнире — 62,15 балла японцам поставили арбитры.
Кажется, что чуть смазала все концовка — крайне ярко танцевали японцы по ходу почти всего проката, однако в самом его завершении немного «затухли». По технике тут, впрочем, все было лучше, чем у всей первой разминки.
Буквально «утонули» спортсмены в своем танце, из-за чего едва не ударились о борт в одном из эпизодов. Обошлось.
Стартует вторая разминка — на льду японцы Кана Мурамото и Крис Рид.
Российских флагов на трибунах, кстати, действительно немало — и это радует, конечно.
Поддержит россиян в их предстоящем выступлении вот эта сплоченная группа болельщиков.
И тут же предстает перед болельщиками вторая разминка, закроет которую (как и всю короткую программу танцоров) пара из России Боброва/Соловьев. До них выступят японцы Кана Мурамото и Крис Рид, американцы Майя Сибутани и Алекс Сибутани, итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте, а также канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр.
Да, в лидеры выбиваются французы — 57.94 балла ставят судьи спортсменам, на минувшем ЧЕ в Москве показавшим 12-й результат.
Допустили несколько неточностей представители Франции в середине танца, однако удалось им исправить эти мини-помарки классной завершающей поддержкой. Скорее всего, до выхода на лед второй разминки именно они будут лидерами короткой программы.
Завершать первую разминку прямо сейчас будут французы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак.
56,98 балла заработали китайцы — кажется, что могли и чуть больше они получить от судей, впрочем, и с этими пунктами они выходят в промежуточные лидеры.
Отлично выступили китайцы — очень хорошо они исполнили твизлы среди прочего, явно превзойдя соперников в технических компонентах. Посмотрим, как это все оценят судьи.
Продолжаем. На очереди — китайцы Ван Шиюэ и Лю Синью. Забавно, но и они будут танцевать под Despacito. Правда, в достаточно своеобразной версии.
Всего 51.97 балла получают хозяева соревнований. Явно на большее они могли рассчитывать.
Обидно должно быть паре — все хорошо у южнокорейцев шло почти до самого конца выступления, когда партнерша сорвала твизл из-за не самого продуманного костюма, после чего и еще несколько баллов потеряла по этой же причине. Впрочем, болельщики все равно достаточно тепло встретили спортсменов после их танца.
А вот сейчас выходят на лед хозяева соревнований Юра Минь и Александр Гамелин. Первая часть их выступления, к слову, пройдет под большущий хит прошедшего лето — Despacito.
56,88 балла дают им судьи — достаточно сильно пара не дотянула до своего рекорда (почти четыре пункта).
После достаточно спокойной для латиноамериканских мотивов первой части выступления попали немцы в нужное настроение ближе к концовке проката, все-таки сумев в итоге по-настоящему зажечь. Особенно яркой получилось само завершение танца. Да и сам уровень спортсменов слишком уж сильно контрастировал с умениями их преследователей.
Следом за представителями сборной Израиля в бой вступают немцы Кавита Лоренц и Панайотис Полизоакис.
44,61 балла ставят израильтянам судьи в итоге. Не самый плохой результат, учитывая, что на недавнем чемпионате Европы в Москве пара не сумела попасть даже в топ-20.
Завершилось выступление Танковой и Зильберберга — кажется, что сами спортсмены очень довольны своим выступлением, но программа их, если говорить начистоту, не выглядела внушительной и многообещающей в плане оценок арбитров. Как и само исполнение.
Выступают спортсмены, к слову, под зажигательную румбу.
Стартовали прокаты! Первыми на лед, как и говорилось ранее, вышли израильтяне.
По сообщениям специального корреспондента «Газеты.Ru», в преддверии старта короткой программы танцевальных пар у арены, где и проходят наши соревнования, образовалась достаточно внушительная очередь — вызывает фигурное катание у болельщиков интерес все-таки.
Выходит на представление прямо сейчас первая разминка в составе израильтян Адель Танковой и Рональда Зильберберга, немцев Кавиты Лоренц и Панайотиса Полизоакиса, южнокорейцев Юры Минь и Александра Гамелина, китайцев Ван Шиюэ и Лю Синью, а также французов Мари-Жад Лорьо и Ромена Ле Гака. Именно в таком порядке и будут выступать.
Напоследок добавим, что почти сразу же после окончания состязания пар на южнокорейский лед выйдут соревноваться женщины — и тоже в рамках командного турнира. У России здесь опять же заявлена «тяжелая артиллерия» — Евгения Медведева, в особом представлении не нуждающаяся.
Следует сообщить, что Боброва и Соловьев сегодня выступят в короткой программе самыми последними — десятыми. Во вторую разминку также попали канадцы, итальянцы, американцы и японцы.
По итогам первых двух этапов командного турнира российская сборная делит с японцами третье место (по 13 очков), уступая лидирующей Канаде в четыре балла. Огромный вклад в нахождение России в тройке внесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, одержавшие победу в короткой программе у пар, тем самым принеся в «копилку» команды сразу десять пунктов. При этом на самом старте первенства немалую фору соперникам дал Михаил Коляда, ставший в коротком прокате у мужчин лишь восьмым (всего 3 балла).
Российскую команду в предстоящем состязании представит пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, на Олимпиаде в Сочи четыре года назад выигравшая золото во все тех же командных соревнованиях.
Отметим, что сами прокаты спортсменов начнутся в 04:00 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции короткой программы танцевальных пар в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пхенчхане.