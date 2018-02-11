Фигурное катание. Командные соревнования. Короткий танец

По итогам первых двух этапов командного турнира российская сборная делит с японцами третье место (по 13 очков), уступая лидирующей Канаде в четыре балла. Огромный вклад в нахождение России в тройке внесли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, одержавшие победу в короткой программе у пар, тем самым принеся в «копилку» команды сразу десять пунктов. При этом на самом старте первенства немалую фору соперникам дал Михаил Коляда, ставший в коротком прокате у мужчин лишь восьмым (всего 3 балла).