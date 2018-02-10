Дальмайер выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2018

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женского биатлонного спринта на Олимпиаде-2018. До новых встреч!
Что же касается россиянок, то Татьяна Акимова сегодня с нулем промахов стала лишь 20-й, тогда как Ульяна Кайшева, промахнувшаяся дважды показала 33-й результат.
В десятку также удалось попасть Дарье Домрачевой из Белоруссии.
Теперь официально — олимпийской чемпионской в спринте сегодня стала немка Лаура Дальмайер, тогда как серебро и бронза достались соответственно норвежке Марте Олсбу и чешке Веронике Витковой.
Нет, все-таки сдала на финише швейцарка — восьмой итоговый результат у нее сегодня, что, впрочем, тоже очень достойно.
При этом «стойку» Кадуриш отработала чисто и сейчас менее десяти секунд уступает той же Витковой!
Забавно, но самая последняя из стартовавших участниц сегодняшней гонки — Ирен Кадуриш из Швейцарии — прямо сейчас идет практически в призовом темпе, правда, с одним промахом на первом рубеже. Не будь его, шансы швейцарки на медаль можно было бы назвать действительно неплохими.
А это значит, что призовая тройка уже едва ли изменит свой вид. Выглядит она сейчас, напомним, следующим образом — Лаура Дальмайер (Германия)/Марте Олсбу (Норвегия)/Вероника Виткова (Чехия).
На самом деле уже можно постепенно подводить итоги гонки — вполне приемлемо это будет сделать, учитывая тот факт, что из находящихся в данный момент на дистанции биатлонисток никто и близко по ходу не показывает хотя бы более-менее призовой уровень.
Да, лишь Кузьминой в итоге норвежка уступила в скорости, но в сумме компонентов проигрывает на финише пока что аж 21 спортсменке.
Очень достойно сегодня по скорости выступила норвежка Тириль Экхофф — приближается она сейчас к финишу, имея топ-3 ход во всей гонке. Правда, с ее четырьмя промахами это бесполезно.
Финишировала Вирер вне топ-3 — к слову, и ходом она очень сильно проиграла в итоге Дальмайер, так что едва ли и с чистой стрельбой сумела бы она обойти немку. Впрочем, сильно сбавила Доротея именно после тех самых роковых промахов — в общем, ситуация неоднозначная.
В это сложно поверить, но Екатерина Аввакумова, представляющая сборную Южной Кореи, на родной для себя трассе промахнулась шесть (!) раз — про финишную позицию, вероятно, здесь даже говорить не стоит.
Выдыхает Дальмайер — дважды промахнулась Вирер на втором рубеже, лишив себя шансов на медаль.
Любопытно, что лучший ход сегодня продемонстрировала именно Кузьмина — то есть все шансы у нее были на убедительную победу, не промахнись она аж трижды.
Следующим образом выглядит сейчас топ-3 на финише — Дальмайер/Олсбу/Виткова.
И еще один промах у Кайшевой. Теперь можно официально констатировать, что сегодня россиянки без медалей остаются.
Стоит отметить, что из на данный момент финишировавших биатлонисток лишь двое завершили заезд без единого промаха — Дальмайер и Акимова. Этот радостный факт, впрочем, омрачается сведением, что отстала от немки Татьяна аж на минуту и 17 секунд...
Как же обидно должно сейчас быть немке Ванессе Хинц... Десятым выстрелом она мажет впервые в гонке, лишаясь шансов на смещение Дальмайер с «трона» — а ведь были шансы.
Впрочем, с этим очень хочет поспорить всеми любимая итальянка Доротея Вирер — вырвалась она в текущие лидеры после первого огневого рубежа!
Завершает гонку и блестящая Дальмайер — аж на 24 секунды быстрее она дистанцию прошла, чем норвежка Марте Олсбу, пока что занимающая второе место на финише. Кажется, сегодняшняя чемпионка уже определена.
Тем временем уже финишировала Акимова — с нулем промахов она занимает текущую восьмую позицию...
Кайшева один раз ошиблась на дебютном рубеже.
Все увеличивается и увеличивается отставание Акимовой от лидеров — даже несмотря на ее идеальную стрельбу. Для попадания хотя бы в десятку здесь должно произойти чудо, похоже.
У Кузьминой три промаха по итогам двух рубежей — лишь девятой идет чемпионка пока что.
А в явные лидеры тем временем выбивается немка Лаура Дальмайер — 10 из 10-и и качественный ход даруют биатлонистке сборной Германии текущее первое место с 13-секундным преимуществом над идущем второй чешкой Вероникой Витковой.
Мякяряйнен продолжает заваливать стрельбу — уже третий промах на втором рубеже у нее.
Продолжает поражать своими снайперскими умениями Акимова! 10 из 10 у нее!!! Если добавить в скорости и дождаться ошибок соперниц, есть у нее шансы на крайне достойное место на финише!
Домрачева после второго рубежа с двумя промахами пятой идет, отставая от лидера на полминуты.
Похоже, снимает с себя свои чемпионские полномочия Кузьмина — два промаха сильно бьют по шансам биатлонистки на попадание в тройку.
Лаура Дальмайер, представляющая Германию, как и Акимова без промахов обошлась на «лежке» — вторая она прямо сейчас, лишь Бескон ее на несколько секунд опережает.
Акимова с огневого рубежа, к слову, уехала шестой с +6 относительно лидера.
А вот Кайса Мякяряйнен аж два промаха допустила на первом огневом рубеже. Впрочем, ходом финка все это должна без проблем отыграть.
Акимова точна на «лежке»!
Один промах позволила себе белорусская спортсменка — дополнительные 150 км ей теперь придется из-за этого пробежать.
Дарья Домрачева, на дебютном отрезке показавшая превосходный ход, на огневом рубеже.
Начала гонку только что и Анастасия Кузьмина из Словакии — пожалуй, главная претендентка на победу в сегодняшней гонке, памятуя об ее предыдущих олимпийских спринтах.
Уезжает лидером с первого огневого рубежа француженка Анаи Бескон (8) — 5,5 секунд она «привезла» той же Херрман.
Стартовала Акимова!
Крайне тщательно выверяла каждый выстрел немка, и это дало свои плоды — все пять выбила представительница сборной Германии!
На первом рубеже уже Херманн, ходом легко обошедшая и Терезу Хаузер, и Эберг.
Пока продолжают стартовать биатлонистки, напомним, что сегодня уже был разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2018: первой чемпионкой Пхенчхана стала шведка Шарлотт Калла, одержавшая победу в скиатлоне на 15 км. В той же гонке россиянка Наталья Непряева показала крайне достойный восьмой результат.
Уже вступили в бой австрийка Лиза Тереза Хаузер, шведка Ханна Эберг и немка Денизе Херрман — если кто-то из них сегодня окажется на пьедестале, неожиданностью это, конечно, не станет.
Стартовала гонка!
Стоит отметить, что на трассе в Южной Корее, где буквально через несколько секунд начнется долгожданное состязание, сейчас достаточно сильный ветер — а значит, гонка обещает быть непредсказуемой.
Цвета сборной России («Олимпийских атлетов из России») в предстоящей гонке будут защищать Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова, которые будут стартовать под 44-м и 17-м номерами соответственно.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женского биатлонного спринта на 7,5 км, который пройдет в Пхенчхане в рамках официально стартовавшей накануне зимней Олимпиады — 2018. Для вас работает Александр Обносов. Сама гонка начнется в 14:15 по московскому времени.