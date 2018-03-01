Тутберидзе: «холодной войны» на Олимпиаде-2018 не почувствовала

Тренер российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от прошедших в Пхенчхане Олимпийских игр 2018 года. По ее словам, негативного отношения к россиянам со стороны иностранных спортсменов она не почувствовала. Кроме того, она рассказала о поддержке от иностранцев в свой адрес.

«Я не почувствовала никакой «холодной войны» или какого-то другого отношения. Мы те же, спортсмены те же, судьи те же. Отношение к нам как к спортсменам из России. Знаете, один момент такой был во время цветочной церемонии награждения: организатор соревнований американец подошел к нам, поздравил и вот как-то так показал, я не сразу обратила внимание, что он нам показывает. Потом я посмотрела: у него в пиджаке в кармане был российский флаг. Да, вот это отношение было», — цитирует Тутберидзе «Р-Спорт».

Также тренер российских фигуристок раскритиковала форму олимпийцев из России.

«Я ее намеренно не надевала, потому что я чувствовала в ней себя беспризорником», — добавила Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова завоевала первую для России золотую медаль Олимпийских игр 2018 года, а Медведева выиграла серебряную награду.