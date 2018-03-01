Зеппельт назвал восстановление ОКР «роковым сигналом всему миру»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР). По его мнению, глава МОК Томас Бах тем самым подтвердил отсутствие квалифицированной борьбы с допингом в мире, передает «Советский спорт».

«Это заявление, осуществлннное немцем, показывает несостоятельность международной антидопинговой борьбы. Роковой сигнал всему миру: государственная допинговая система фактически не понесла наказания», — написал Зеппельт в своем твиттере.

Ранее немецкий журналист назвал Баха «кукловодом, прикрывающимся доброй волей».