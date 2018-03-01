Зеппельт назвал восстановление ОКР «роковым сигналом всему миру»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший несколько фильмов о допинге в российском спорте, раскритиковал решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить членство Олимпийского комитета России (ОКР). По его мнению, глава МОК Томас Бах тем самым подтвердил отсутствие квалифицированной борьбы с допингом в мире, передает «Советский спорт».
«Это заявление, осуществлннное немцем, показывает несостоятельность международной антидопинговой борьбы. Роковой сигнал всему миру: государственная допинговая система фактически не понесла наказания», — написал Зеппельт в своем твиттере.
Ранее немецкий журналист назвал Баха «кукловодом, прикрывающимся доброй волей».
Die Bankrotterklärung des Anti-Doping-Kampfes - vollzogen durch einen Deutschen: Thomas Bach hat für seine politischen Spiele das höchste Gut der Dopingbekämpfung verscherbelt: Glaubwürdigkeit. Die fatale Botschaft: Staatsdoping bleibt quasi konsequenzlos. https://t.co/d1GTWh4td7— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 1 марта 2018 г.