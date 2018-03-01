Фигуристка Медведева довольна восстановлением после травмы

Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала о восстановлении после травмы, которая была получена в декабре 2017 года.

«Считаю, что в сложившейся ситуации сумела максимально быстро восстановиться — насколько это возможно. Хотя еще в январе на чемпионате Европы в Москве была недовольна своим состоянием.

То, что набрана оптимальная форма, почувствовала только тогда, когда вышла с произвольной программы на Олимпийских играх», — цитирует Медведеву газета «Известия».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Медведеву с медалями Олимпиады-2018.