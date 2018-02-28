Биатлонист Бабиков: перед Олимпиадой настраивались на завоевание медалей

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал выступление россиян на Олимпийских играх 2018 года.

«Настрой на успешное выступление однозначно был. Как минимум в индивидуальной гонке можно было брать медаль. Матвей Елисеев показал достаточно хорошую скорость на трассе и без промахов на огневом рубеже был бы вторым. Я и без промахов не заехал бы в тройку, но верил, что можно за нее побороться. Не получилось. Но лично я в каждой гонке верил, что мы будем бороться за медали. Не было такого, что мы выходили на трассу только для того, чтобы «заехать» куда-нибудь в тридцатку», — цитирует Бабикова газета «Известия».

В индивидуальной гонке на 20 км Бабиков финишировал 16-м, имея один промах. Елисеев с тремя промахами занял 28-е место.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты впервые в истории не завоевали медалей на Играх.