Круглов назвал спортивным подвигом результаты лыжников на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Николай Круглов в интервью «Газете.Ru» назвал подвигом продемонстрированные российскими лыжниками результаты в Южной Корее на Олимпиаде.

«То, что наши лыжники продемонстрировали в Корее, — это настоящий спортивный подвиг. Мне видится, что их результаты — показатель правильной работы Федерации лыжных гонок России в целом и того, что были расставлены правильные акценты в последнее время», — сказал Круглов.

Также он отметил, что в этом успехе есть и стечение обстоятельств.

«Олимпиада — это соревнование психологии по большей части, и когда люди находятся не в ранге главных фаворитов и на них не давят очень серьезные ожидания, выступать проще. Но все это не имеет никакого значения, если спортсмен не готов.

В данной ситуации лыжная команда продемонстрировала потрясающую готовность не только лидеров, но и ближайшего резерва. Надо отдать должное руководству федерации — они вовремя сориентировались и не потеряли квоту, заявив молодежь на Игры», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее Денис Спицов попросил не называть российских лыжников героями.