Лыжник Ларьков назвал прошедшую Олимпиаду банальным соревнованием

Двукратный призер Олимпиады в Пхенчхане лыжник Андрей Ларьков назвал Игры в Южной Корее банальным соревнованием. Слова спортсмена приводит ТАСС.

«Всем спасибо большое за то, что приехали поддержать меня, чувствовалась ваша поддержка, несмотря на большие расстояния, Татарстан, всем спасибо. Насчет мечты получить медаль не могу сказать, но готовились плодотворно и не один сезон, не один год, очень долго готовились. Как подготовились, так и пробежали.

В принципе, эти Олимпийские игры ничем не запомнились, банальное и обычное соревнование», — отметил Ларьков.

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