В допинг-пробе Крушельницкого обнаружена рекордная концентрация мельдония

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба на Олимпийских играх 2018 года дала положительный результат на наличие мельдония, сообщает ТАСС.

Согласно данным CAS, концентрация мельдония в допинг-пробе А Крушельницкого составила 8069 нг/мл, в пробе B — 5721 нг/мл.

Данные показатели во много раз превосходят результаты допинг-проб других российских спортсменов, ранее дисквалифицированных за употребление допинга. Например, в допинг-тесте российской теннисистки Марии Шараповой была обнаружена концентрация препарата в 890 нг/мл. Спортсменка, которая полностью признала свою вину, была отстранена 7 марта 2016 года на 15 месяцев.

Еще один россиянин, конькобежец Павел Кулижников сдал положительную допинг-пробу на наличие мельдония, содержание которого составило 0,7 нг/мл. Кулижников был отстранен в марте 2016 года, однако 21 апреля того же года с него были сняты санкции.

Также мельдоний был обнаружен в организме у боксера Александра Поветкина. Концентрация препарата в допинг-пробе B составила 72 нг/мл. Это почти в 14 раз ниже верхнего предела, при допустимом 1 микрограмме.

Ранее Крушельницкий заявил, что он завершил применение мельдония в конце 2015 года.