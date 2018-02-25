Исинбаева: Знарок — герой нашего времени

Олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева поделилась эмоциями от победы российских хоккеистов на Олимпиаде-2018. Об этом сообщает ТАСС

«Наконец-то наши герои завоевали золото Олимпиады, долгожданное для нашей страны в такой сложной ситуации. Мы не верили, что они могут проиграть — действовали четко, нацелено, по-спортивному зло всю Олимпиаду, было видно — всех порвут у себя на пути. Сегодня гулять будет вся страна — заслуженная победа, реальная!» — сказала Исинбаева.

«Но в десятикратном размере я рада за Олега Знарка — человека железной выдержки и холодной крови, это настоящий герой нашего времени. Я только могу представить, что скрывалось за его спокойствием, что он чувствовал, когда играла его команда. Людям спорта эти эмоции хорошо знакомы», — добавила спортсменка.

В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».