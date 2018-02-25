Глава ОКР поздравил хоккеистов с золотом Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поздравил российских хоккеистов с победой на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

«Ура, мы олимпийские чемпионы! Это грандиозная победа, за все наши страдания на этой Олимпиаде мы ее заслужили», — поделился эмоциями Жуков.

«Конечно, самый драматичный матч за последнее время — за минуту до конца смогли сравнять счет. Огромная воля к победе. Поздравляю всех, всю страну. И прежде всего наших ребят», — добавил президент ОКР.

Раннее сообщалось, что Россия завоевала первую за 26 лет золотую медаль Олимпиады.

В финале олимпийского турнира сборная России в овертайме одержала победу над командой Германии со счетом 4:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».