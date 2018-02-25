ОКР назвал главный итог Олимпиады

Олимпийский комитет России считает предстоящее восстановление в правах организации и всех российских спортсменов главным итогом Игр-2018 в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

«Сегодня исполком МОК принял решение о том, что до завершения Игр в Пхенчхане статус команды «Олимпийские спортсмены из России» остается нейтральным, временное отстранение Олимпийского комитета России сохраняется, в церемонии закрытия наша сборная будет участвовать под олимпийским флагом», — говорится в заявлении ОКР.

В организации заявили, что причиной невосстановления в правах является два нарушения антидопинговых правил. В ОКР надеются, что решение по членству в МОК будет принято в ближайшие дни.

«Статус нашей страны и интересы наших спортсменов являются для нас абсолютным приоритетом. В свете сложившейся ситуации считаем, что восстановление прав ОКР и всех российских атлетов будет главным итогом завершающихся сегодня Олимпийских игр», — отмечают в ОКР.

Ранее в МОК назвали возможную дату принятия решения по восстановлению ОКР.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».