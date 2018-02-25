Стал известен состав сборной России на игру с Германией в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею опубликовала состав на финальную встречу Олимпийских игр с Германией, сообщает пресс-служба команды.

Место в воротах займет Василий Кошечкин.

Финальная встреча пройдет 25 февраля в 7:10 по московскому времени.

«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».