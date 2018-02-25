Стал известен состав сборной России на игру с Германией в финале Олимпиады

Сборная России по хоккею опубликовала состав на финальную встречу Олимпийских игр с Германией, сообщает пресс-служба команды.
Место в воротах займет Василий Кошечкин.
Финальная встреча пройдет 25 февраля в 7:10 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую трансляцию поединка.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции заключительного дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Необходимо:— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
✔изучить состав нашей команды на матч против сборной Германии, который начнется в 7:10 по московскому времени
✔подключиться к прямому эфир
✔болеть с первых минут матча до финальной сирены
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