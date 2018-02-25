Исполком МОК рекомендовал не восстанавливать ОКР до церемонии закрытия Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) рассказал, что исполнительный комитет организации рекомендовал не восстанавливать членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Исполком вынес на сессию рекомендацию не восстанавливать Олимпийский комитет России, несмотря на соблюдение требований, которые были предъявлены российской стороне 5 декабря, после решения о дисквалификации организации», — сказал глава МОК.

Ранее МОК не разрешил России пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.

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