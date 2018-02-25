Комиссар НХЛ предложил МОК включить хоккей в программу летних Игр

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмен рассказал, что предлагал Международному олимпийскому комитету включить хоккейный турнир в программу летних Игр. Слова функционера приводит ESPN.

«Я спрашивал МОК, почему вы не поставите нас в летние Игры? Мы бы с удовольствием приехали летом. Уверен, что и игроки тоже с радостью поехали бы на турнир летом.

А в середине сезона — чтобы мы пропали с лица Земли — это сильно мешает нашему чемпионату», — сказал Беттмэн.

Ранее сообщалось, что немецким хоккеистам подарят игрушечные машинки за победу на Олимпиаде.