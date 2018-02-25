Медведева рассказала о поддержке мамы на Олимпиаде

Российская фигуристка Евгения Медведева, завоевавшая две серебряные медали на Олимпиаде, рассказала о маминой поддержке на протяжении всех Игр. Слова спортсменки приводит RT.

«Мамина поддержка для меня очень много значит. Это единственный человек, которому я могу доверить все в своей жизни. Она всегда будет рядом.

Олимпиада — это такое мероприятие, когда на протяжении месяца ты должен быть один, но мама всегда была на связи, всегда на телефоне. Если интернет есть, то сразу же ей пишу. За это я ей благодарна. Без ее поддержки не было бы двух серебряных медалей», — отметила Медведева.

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