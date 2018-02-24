Норвежец Сундбю впечатлился успехом российского лыжника Большунова

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил удивление после успеха российского спортсмена Александра Большунова на Олимпийских играх 2018 года.

«Большунов неделю провел в больнице с 40-градусной температурой, а потом приехал сюда и показал сегодня такое. Поразительно. В целом он проводит фантастические Олимпийские игры. В его активе четыре медали. Вау! Должен сказать, это впечатляет!» — цитирует Сундбю NTV.

Ранее норвежский атлет Иверсен назвал «чушью» слова российского лыжника о болезни.

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