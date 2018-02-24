Медведева спокойно отнесется к отсутствию российского флага на закрытии Игр

Выигравшая два серебра Олимпиады-2018 российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о возможном появлении российского флага на церемонии закрытия Игр. Слова спортсменки приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«По поводу флага буду говорить лично от себя. Всю Олимпиаду мы прошли под одним статусом. Буду очень рада, если нам разрешат пройти под нашим флагом.

Но когда стояла на пьедестале, флага не видела. Если церемония закрытия пройдет в том же русле, спокойно это приму», — рассказала Медведева.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции предпоследнего дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».