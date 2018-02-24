Поздняков: в ситуации с допингом бобслеистки была проявлена халатность

Глава делегации российских спортсменов на Олимпиаде-2018 Станислав Поздняков рассказал о ситуации с дисквалификацией за допинг российской бобслеистки Натальи Сергеевой. Слова Позднякова приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

«Сергеева в настоящий момент находится по дороге на родину. Она отказалась от вскрытия пробы В, тем самым признав факт сдачи положительного теста. С ней общались врачи команды.

Нужно было выяснить, каким образом это произошло. На мой взгляд, была проявлена халатность. Запрос на терапевтическое исключение для приема нужного препарата сделан не был», — рассказал Подздняков.

Ранее CAS признал виновной Сергееву в нарушении антидопинговых правил.

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