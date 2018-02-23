Ротенберг прокомментировал выход России в финал Игр

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о победе сборной России над командой Чехии в полуфинале олимпийского турнира.

«Меньше слов, больше дела — все, больше комментировать пока нечего», — сказал Ротенберг специальному корреспонденту «Газеты.Ru» Дмитрию Окуневу.

Ранее сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».