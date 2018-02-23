Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии и вышла в финал олимпийского турнира, сообщает ТАСС.

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу россиян. В составе победителей отличились Никита Гусев, Владислав Гавриков и Илья Ковальчук.

В финале Олимпиады сборная России встретится с победителем матча Канада — Германия.

В последний раз российские хоккеисты выходили в финал олимпийского турнира в 1998 году в Нагано.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала

России — Чехия — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Гусев (Дацюк) — 27:47;

2:0 — Гавриков (Телегин, Григоренко) — 28:14;

3:0 — Ковальчук (Зуб) — 59:39