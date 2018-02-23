Шарапова поздравила российских фигуристок с медалями Олимпиады

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».
«Ура! Загитова — золото. Медведева — серебро. Молодцы», – написала Мария в твиттере.
Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление фигуристок на Олимпиаде-2018.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 14-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Ураааааааа ������������ Zagitova �� Medvedeva ��молодцы!!! #Olympics2018— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 23 февраля 2018 г.