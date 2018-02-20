Керлингист Крушельницкий завершил принимать мельдоний в конце 2015 года

Российский керлингист Александр Крушельницкий, чья допинг-проба оказалась положительной, заявил, что он завершил применение мельдония в конце 2015 года, когда вещество было запрещено. Кроме того, он отметил, что все допинг-тесты, сданные ранее, были отрицательными, сообщает «РИА Новости».

«В конце 2015 года запретили мельдоний, нам перестали его давать. До этого я, честно говоря, даже не знал, что принимаю мельдоний. Мы чувствуем ответственность перед болельщиками. Мы полностью уверены, что эти медали чистые. Обидно, когда их просто так отнимают. Все понимают абсурдность ситуации, все пишут о том, что такого быть не может. У нас есть версия, озвучивать ее будем только в рамках расследования», — сказал Крушельницкий в эфире Первого канала.

Спортсмен подчеркнул, что приложит все усилия, чтобы в ходе расследования признать свою невиновность, а также предположил, что допинг ему могли подмешать в еду.

«То, что я пью на тренировках — это обычная вода, набираю ее из дома, из бутылок, приношу на лед. Там точно ничего быть не может. Единственное, в гостинице кто-то мог пробраться в номер. Мы сделаем все, чтобы найти виновных в этом нелегком деле. Мы будем бороться, уверены в своей чистоте. До оглашения результатов я думал, что такого не могло быть. После этого каждый день под подозрением. В любой день с 22 января это могли сделать. Если это было хорошо спланировано кем-то, почему нет? Я ничего не чувствую, честно. Я просто гнев чувствую и желание отомстить», — заявил керлингист.

Ранее сообщалось, что допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной.

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