Биатлонист Бабиков: тренер не сможет сделать из меня Фуркада

Российский биатлонист Антон Бабиков выразил мнение, что обвинять в неудачных результатах на Олимпийских играх 2018 года исключительно тренерский штаб команды является неверным решением.

«В том, что я здесь находился в своей худшей форме, могу винить только себя. Но какие бы изменения не произошли у нас в руководстве, я понимаю, что в следующем сезоне нельзя будет слепо следовать установкам тренера. Надо действовать, отталкиваясь от своих ощущений, а не ждать, что тренер из тебя сделает Фуркада (Мартен Фуркад, французский биатлонист, олимпийский чемпион. — Прим. «Газеты.Ru»). Для собственного развития необходимы контакты с лидерами российского и мирового биатлона на протяжении подготовительного периода», — цитирует Бабикова специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

Он также заявил, что россиянам не хватает опыта из-за недостатка соревнований с мировыми лидерами.

«Надеюсь, будем пересекаться с Антоном Шипулиным чаще, чем на гонках чемпионата России. Те же французы достаточно много времени проводят на самоподготовке, но обязательно встречаются на контрольных стартах раз в месяц. Порой мы сами хотели потренироваться с иностранцами, но тренеры сразу говорили: нет, нельзя, у нас другой план», — сказал биатлонист.

Ранее Бабиков рассказал, что, по его мнению, помешало россиянам добиться лучшего результата.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».