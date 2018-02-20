Создатель мельдония: Крушельницкому не было смысла принимать допинг

Создатель мельдония, латвийский фармацевт Ивар Калвиньш выразил мнение, что российский керлингист Александр Крушельницкий не принимал допинг осознанно.

«Лично я считаю маловероятным, чтобы спортсмен такого класса, как Крушельницкий, специально сам принял мельдоний во время Олимпийских игр, так как все спортсмены отлично знали, что их будут проверять на предмет наличия у них в моче запрещенных к применению препаратов. Тем более, что принимать мельдоний в разовой дозе вообще не имеет смысла, так как для проявления защитного в отношении отрицательных эффектов недостатка кислорода в тканях и органах необходимо принимать препарат не менее десяти дней», — цитирует специалиста RT.

Он также прокомментировал мнение, согласно которому Крушельницкому могли подмешать мельдоний в пищу. По мнению фармацевта, спортсмен никак не мог почувствовать наличие запрещенного вещества в еде и напитках.

Ранее Крушельницкий прокомментировал ситуацию в связи с обнаруженной у него положительной допинг-пробы на Олимпийских играх 2018 года.

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