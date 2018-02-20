Пойманный на допинге Крушельницкий выступил с заявлением

Российский керлингист Александр Крушельницкий прокомментировал ситуацию в связи с обнаруженной у него положительной допинг-пробы на Олимпийских играх 2018 года. По его словам, которые приводит пресс-служба Федерации керлинга России (ФКР), он никогда не применял запрещенных веществ.

«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — цитирует Крушельницкого газета «Известия».

Он отметил, что остался сильно шокирован данной ситуацией.

«Мой положительный тест на мельдоний в этой связи стал для меня и для Насти (Анастасии Брызгаловой, партнера по дабл-миксту. — Прим. «Газеты.Ru») не просто шоком. Это огромный удар и по репутации, и по карьере. Не говоря о том, что только напрочь лишенный здравого смысла человек может использовать любого рода допинг, и тем более такой как мельдоний, в преддверии Олимпийских игр, где тестирование на самом высоком уровне», — добавил он.

Ранее сообщалось, что допинг-проба B российского керлингиста Александра Крушельницкого оказалась положительной.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции 11-го дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».