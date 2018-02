СМИ сообщили о еще одной положительной допинг-пробе на Играх-2018

Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что, предположительно, на Олимпийских играх 2018 года был обнаружен еще один допинг-тест, который дал положительный результат на наличие мельдония, передает «Советский спорт».

Он также предположил, что речь может идти о российском керлингсте Александре Крушельницким, чья допинг-проба оказалась положительной.

«Вероятно, на Играх в Пхенчхане обнаружен второй положительный допинг-тест на наличие мельдония. Возможно, от того же спортсмена, но в другой период. Ждем подтверждения. Если же это правда, то когда и где этот тест проходил?» — написал Зеппельт в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что швейцарские адвокаты займутся «делом Крушельницкого».

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции десятого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Behind the scenes here in Pyeongchang: talks about an alleged second positive doping test on Meldonium - possibly from same athlete, but at different time. No confirmation so far. If true: when and where did second test take place? Anyway: CAS opens proceedings against RUS curler