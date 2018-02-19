Американка растерялась при вопросе о полезности допинга в керлинге

Американская керлингистка Бекка Хэмилтон затруднилась дать ответ на вопрос о том, насколько полезен допинг в керлинге.

«Не знаю. Может быть, он помогает при восстановлении. Но допинг есть в любом виде спорта», — цитирует Хэмилтон RT.

Ранее ФКР подал заявление в Следственный комитет России с просьбой начать расследование в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого, чья допинг-проба на Играх-2018 дала положительный результат.

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