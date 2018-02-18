Подозреваемый в употреблении мельдония керлингист пропустил допинг-тест перед Играми

Российский керлингист Александр Крушельницкий, ставший бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, пропустил допинг-тест в январе, сообщает Sport24.ru.

По информации издания, Российское антидопинговое агентство провело одно тестирование Крушельницкого, и результаты были отрицательны. После этого он пропустил тест в январе, за что получил первый флажок. Если атлет получает три флажка, его должны дисквалифицировать на два года.

Ранее в МОК назвали скандал с Крушельницким доказательством эффективности допинг-контроля.

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