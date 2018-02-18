Возможность использования флага России обсудят за день до закрытия Игр-2018

Глава российской делегации на Олимпийских играх 2018 года Станислав Поздняков ответил, когда Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о возможности использования флага России на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Слова Позднякова приводит ТАСС.

«Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — сказал он.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) отказался восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР), в результате чего отечественные спортсмены, не уличенные в нарушении антидопинговых правил, смогут выступить на Играх-2018 только под нейтральным флагом. Им запрещено использовать национальную символику.

Ранее президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев выразил надежду на то, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрешит россиянам принять участие в церемонии закрытия Олимпиады-2018 с флагом России.