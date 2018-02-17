Двукратная олимпийская чемпионка: Акимова не будет великой биатлонисткой

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова заявила, что участница Игр-2018 Татьяна Акимова не сможет стать великой спортсменкой, так как она ищет оправдания своим неудачам.

«Она со многими тренерами поругалась, которые хотели ей помочь. Они же ей говорили: «Татьяна, ты медленно бежишь, надо подтягивать этот элемент». А она отмахивалась: «При чем тут ход, я же могу работать чисто на рубеже». Результат налицо. Акимова на всех обижена. Но надо прежде всего разобраться в себе», — приводит слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка считает, что Акимова не сможет стать лидером женской сборной России.

«Таня не будет великой биатлонисткой, потому что она не умеет работать! Ищет всякие оправдания. Я сегодня думала, что она будет где-то десятой. Но видите, какой результат? Оказалась просто не готова к масс-старту», — сказала Резцова.

Ранее Акимова промахнулась пять раз из пяти и пришла последней в масс-старте.

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