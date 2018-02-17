Захарова: бездопингово получилось для хоккеистов сборной США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала результат хоккейной встречи олимпийского турнира между сборными России и США.

«С американской делегацией в этот раз в Мюнхене встречи у российских дипломатов не было. Зато наши хоккеисты повидались с партнерами. 4:0. Бездопингово получилось для сборной США», — написала Захарова в фейсбуке.

В третьем матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею россияне обыграли команду США со счетом 4:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступление сборной России в матче против США.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».