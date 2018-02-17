Сборная России в матче с США оправдала ожидания Фетисова

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил выступление сборной России в матче против США на Олимпиаде-2018.

«Российские хоккеисты провели очень хороший матч против команды США, одержав заслуженную победу. Порадовал уровень катания и уверенности, благодаря которым все получалось. Сегодня я увидел ту команду, которую все ждали на данном турнире, была мощь», — цитирует Фетисова ТАСС.

В третьем матче группового этапа олимпийского турнира по хоккею россияне обыграли команду США со счетом 4:0. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал результат матча.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».