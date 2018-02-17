Российскиая лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК

Бронзовая медалистка в эстафетной лыжной гонке Анастасия Седова поделилась впечатлениями от встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Когда узнали, что будет встреча, то не знали, чего ждать, что нам может сказать президент МОК, глядя глаза в глаза. Мне было интересно просто понять, что это за человек. Поэтому даже не слушала его, в наушниках был как урок английского: что-то понимаю, что-то — нет. Интересовало лицо, поэтому я села напротив и пыталась будто «убить» взглядом. А он еще так раз — и смотрит на меня», — цитирует Седову «Чемпионат.Com».

Спортсменка отметила, что, несмотря на дружелюбный настрой главы МОК, россиянам не понравились его слова о государственной системеме допинга в стране.

«Никто точно не знает об этом, никто не знает правду — была или не была. Если была, то почему CAS оправдал многих наших ребят?» — сказала Седова.

Ранее россия опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018.

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