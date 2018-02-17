Российскиая лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК

Новости Календарь Об Олимпиаде Хроника Хоккей
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раздела Спорт
08чт 09пт 10сб 11вс 12пн 13вт 14ср 15чт 16пт 17сб 18вс 19пн 20вт 21ср 22чт 23пт 24сб 25вс
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Камиль Стох
3
Давид Кубаки
Керлинг
Микст. 1-й тур
03:05
США Россия
9:3
закончен
03:05
Канада Норвегия
6:9
закончен
03:05
Южная Корея Финляндия
9:4
закончен
03:05
Китай Швейцария
5:7
закончен
Керлинг
Микст. 2-й тур
14:05
Финляндия Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
Южная Корея Китай
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:3
4:3
закончен
14:05
США Канада
/sport/2018/02/08/a_11641045.shtml 4:6
4:6
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Сома Уно
2
Алексей Быченко
3
Патрик Чан
Фристайл Женщины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Анди Нод
3
Морган Шилд
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Тарасова/Морозов
2
Дюамель/Рэдфорд
3
Савченко/Массо
Фристайл Мужчины. Могул. 1-я квалификация
Начало в 05:45
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Александр Смышляев
3
Дмитрий Райхерд
Церемония открытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Закончен
Керлинг
Микст. 3-й тур
02:35
Южная Корея Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 3:8
3:8
закончен
02:35
США Швейцария
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:9
4:9
закончен
02:35
Китай Канада
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 4:10
4:10
закончен
02:35
Россия Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 7:5
7:5
закончен
Керлинг
Микст. 4-й тур
07:35
Канада Финляндия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 8:2
8:2
закончен
07:35
Китай Россия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
07:35
США Южная Корея
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 1:9
1:9
закончен
07:35
Швейцария Норвегия
/sport/2018/02/08/a_11642281.shtml 5:6
5:6
закончен
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:40
Закончен
1
Маркус Клевеланд
2
Карлос Гарсия Найт
3
Себастьен Тутан
Лыжные гонки Женщины. Скиатлон 15 км
Начало в 10:15
Закончен
1
Шарлотт Калла
2
Марит Бьорген
3
Криста Пярмякоски
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Шандор Лю Шаолинь
2
Самуэль Жирар
3
Семен Елистратов
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:10
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Феликс Лох
3
Йоханнес Людвиг
Шорт-трек Женщины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:44
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Яра ван Керкхоф
3
Бьянка Вальтер
Конькобежный спорт Женщины. 3000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Карлейн Ахтеректе
2
Ирен Вюст
3
Антойнетте де Йонг
Биатлон Женщины. Спринт 7,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Марте Олсбу
3
Вероника Виткова
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 14:21
Закончен
1
Семен Елистратов
2
Шарль Амьен
3
Си Юра
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
Начало в 14:52
Закончен
1
Южная Корея
2
Канада
3
Венгрия
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 14:55
Закончен
1
Феликс Лох
2
Крис Мэздзер
3
Роман Репилов
Шорт-трек Мужчины. 1500 м. Финал
Начало в 15:22
Закончен
1
Лим Хе Джун
2
Шинки Кнегт
3
Семен Елистратов
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:35
Закончен
1
Андреас Веллингер
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Микст. 5-й тур
03:05
Китай США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
03:05
Норвегия Финляндия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:6
7:6
закончен
03:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 7:2
7:2
закончен
03:05
Южная Корея Россия
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Микст. 6-й тур
14:05
Россия Канада
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 2:8
2:8
закончен
14:05
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Норвегия США
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 3:10
3:10
закончен
14:05
Финляндия Китай
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 5:10
5:10
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Япония Швеция
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 1:2
1:2
закончен
15:10
Швейцария Южная Корея
/sport/2018/02/09/a_11643637.shtml 8:0
8:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Закончен
1
Вирту/Мойр
2
М.Сибутани/А.Сибутани
3
Боброва/Соловьёв
Сноуборд Мужчины. Слоупстайл. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Редмонд Джерард
2
Максенс Парро
3
Марк Макморрис
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
Начало в 05:45
Закончен
1
Евгения Медведева
2
Каролина Костнер
3
Кейтлин Осмонд
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Юка Фудзимори
3
Зои Садовски-Синнотт
Фигурное катание Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 07:40
Закончен
1
Дюамель / Рэдфорд
2
Маркей / Готарек
3
Забияко / Энберт
Лыжные гонки Мужчины. Скиатлон 30 км
Начало в 09:15
Закончен
1
Симен Хегстад Крюгер
2
Мартин Йонсруд Сундбю
3
Ханс Кристер Холунд
Конькобежный спорт Мужчины. 5000 м
Начало в 10:00
Закончен
1
Свен Крамер
2
Тед-Ян Блумен
3
Сверре Лунде Педерсен
Фристайл Женщины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Тесс Джонсон
2
Екатерина Столярова
3
Джакара Энтони
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 14:00
Закончен
1
Крис Мэздзер
2
Феликс Лох
3
Доминик Фишналлер
Биатлон Мужчины. Спринт 10 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Арнд Пайффер
2
Михал Крчмарж
3
Доминик Виндиш
Фристайл Женщины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Жюстин Дюфур-Лапуант
2
Джелин Кауф
3
Китон Маккарго
Фристайл Женщины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Анди Нод
2
Бриттени Кокс
3
Перрин Лаффон
Санный спорт Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:45
Закончен
1
Давид Глайршер
2
Крис Мэздзер
3
Йоханнес Людвиг
Фристайл Женщины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Перрин Лаффон
2
Жюстин Дюфур-Лапуант
3
Юлия Галышева
Керлинг
Микст. 7-й тур
03:05
Норвегия Китай
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 3:9
3:9
закончен
03:05
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швейцария Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 9:8
9:8
закончен
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 8:3
8:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Финляндия США
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 1:3
1:3
закончен
15:10
Канада Россия
/sport/2018/02/10/a_11645137.shtml 5:0
5:0
закончен
Фигурное катание Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Патрик Чан
2
Михаил Коляда
3
Адам Риппон
Фигурное катание Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
Начало в 05:10
Закончен
1
Алина Загитова
2
Мирай Нагасу
3
Габриэль Дэйлман
Сноуборд Женщины. Слоупстайл. Финал
Начало в 05:15
Закончен
1
Джейми Андерсон
2
Лори Блуин
3
Энни Рукаярви
Фигурное катание Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 06:20
Закончен
1
Вирту / Мойр
2
Сибутани / Сибутани
3
Боброва / Соловьев
Фигурное катание Командные соревнования. Итог
Начало в 07:06
Закончен
1
Канада
2
Россия
3
США
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:30
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Харуна Мацумото
Биатлон Женщины. Гонка преследования 10 км
Начало в 13:10
Закончен
1
Лаура Дальмайер
2
Анастасия Кузьмина
3
Анаис Бескон
Фристайл Мужчины. Могул. 2-я квалификация
Начало в 13:30
Закончен
1
Чжэй Ву Чой
2
Виньяр Слоттен
3
Кэйси Андринга
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
Начало в 13:50
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Алекс Гоф
3
Татьяна Хюфнер
Биатлон Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
Начало в 15:00
Закончен
1
Мартен Фуркад
2
Себастиан Самуэльссон
3
Бенедикт Долль
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 1
Начало в 15:00
Закончен
1
Сё Эндо
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:15
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Конькобежный спорт Женщины. 1500 м
Начало в 15:30
Закончен
1
Ирен Вюст
2
Михо Такаги
3
Маррит Ленстра
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 2
Начало в 15:35
Закончен
1
Даити Хара
2
Микаэль Кингсбери
3
Кэйси Андринга
Прыжки с трамплина Женщины. Трамплин HS-109. Финал
Начало в 15:50
Закончен
1
Марен Лундбю
2
Катарина Альтаус
3
Сара Таканаси
Фристайл Мужчины. Могул. Финал 3
Начало в 16:10
Закончен
1
Микаэль Кингсбери
2
Мэтт Грэм
3
Даити Хара
Керлинг
Микст. 1/2 финала
03:05
Канада Норвегия
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:4
8:4
закончен
14:05
Россия Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Швейцария Япония
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 3:1
3:1
закончен
15:10
Швеция Южная Корея
/sport/2018/02/12/a_11646403.shtml 8:0
8:0
закончен
Сноуборд Женщины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:00
Закончен
1
Хлоя Ким
2
Лю Цзяю
3
Ариэл Голд
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Томас Дрессен
2
Аксель Лунд Свиндаль
3
Маттиас Майер
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Аюми Хирано
Горные лыжи Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 09:00
Закончен
1
Марсель Хиршер
2
Алексис Пинтюро
3
Виктор Мюффа-Жанде
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 11:30
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Криста Пярмякоски
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
Начало в 12:05
Закончен
1
Ристоматти Хакола
2
Йоханнес Хесфлот Клебо
3
Александр Большунов
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Софья Просвирнова
2
Фань Кэсинь
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:26
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Семен Елистратов
3
Кейта Ватанабэ
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
Начало в 13:30
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Татьяна Хюфнер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:00
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Хейди Венг
3
Сэйди Бьорнсен
Конькобежный спорт Мужчины. 1500 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Кьелд Нёйс
2
Патрик Руст
3
Мин Сок Ким
Шорт-трек Женщины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 14:11
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Арианна Фонтана
3
Софья Просвирнова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/4 финала
Начало в 14:31
Закончен
1
Александр Большунов
2
Ристоматти Хакола
3
Ийво Нисканен
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
Начало в 14:32
Закончен
1
Южная Корея
2
Венгрия
3
США
Санный спорт Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
Начало в 15:00
Закончен
1
Натали Гайзенбергер
2
Даяна Айтбергер
3
Алекс Гоф
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:01
Закончен
1
Юлия Белорукова
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Джессика Диггинс
Шорт-трек Женщины. 500 м. Финал
Начало в 15:07
Закончен
1
Арианна Фонтана
2
Яра ван Керкхоф
3
Ким Бутен
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. 1/2 финала
Начало в 15:12
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Лыжные гонки Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:25
Закончен
1
Стина Нильссон
2
Майкен Касперсен Фалла
3
Юлия Белорукова
Лыжные гонки Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
Начало в 15:38
Закончен
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
2
Федерико Пеллегрино
3
Александр Большунов
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
03:05
Россия Норвегия
/sport/2018/02/13/a_11647711.shtml 8:4
8:4
закончен
Керлинг
Микст. Финал
14:05
Канада Швейцария
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 10:3
10:3
закончен
Хоккей
Женщины
10:40
Канада Финляндия
/sport/2018/02/12/a_11647687.shtml 4:1
4:1
закончен
15:10
США Россия
5:0
5:0
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Словакия Россия
3:2
закончен
закончен
США Словения
2:3 (ОТ)
закончен
Фигурное катание Спортивные пары. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Суй/Цун
2
Тарасова/Морозов
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Закончен
1
Шон Уайт
2
Скотти Джеймс
3
Чейз Джоси
Лыжное двоеборье Трамплин HS-109
Начало в 09:30
Закончен
1
Франц-Йозеф Рерль
2
Ярль Магнус Рийбер
3
Акито Ватабе
Лыжное двоеборье HS-109 + Гонка 10 км
Начало в 12:00
Закончен
1
Эрик Френцель
2
Акито Ватабе
3
Лукас Клапфер
Конькобежный спорт Женщины. 1000 м
Начало в 13:00
Закончен
1
Йорин Тер Морс
2
Нао Кодайра
3
Михо Такаги
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Санный спорт Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Вендль / Арльт
2
Пенц / Фишлер
3
Эггерт / Бенекен
Керлинг
Мужчины. 1-й тур
03:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:9
5:9
закончен
03:05
Канада Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:3
5:3
закончен
03:05
Южная Корея США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 7:11
7:11
закончен
03:05
Швейцария Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 5:6
5:6
закончен
Керлинг
Женщины. 1-й тур
08:05
Япония США
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 10:5
10:5
закончен
08:05
Россия Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:10
3:10
закончен
08:05
Дания Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 3:9
3:9
закончен
08:05
Швейцария Китай
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 2-й тур
14:05
Канада Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 6:4
6:4
закончен
14:05
Южная Корея Швеция
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 2:7
2:7
закончен
14:05
Швейцария Италия
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:7
4:7
закончен
14:05
Норвегия Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 4:6
4:6
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Швеция Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11649205.shtml 1:4
1:4
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Финляндия Германия
5:2
закончен
закончен
Норвегия Швеция
0:4
закончен
закончен
Чехия Южная Корея
2:1
закончен
закончен
Швейцария Канада
1:5
закончен
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Мануэла Мельгг
2
Микаэла Шиффрин
3
Федерика Бриньоне
Скелетон Мужчины. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Аксель Юнг
Фигурное катание Спортивные пары. Произвольная программа
Начало в 04:30
Закончен
1
Савченко/Массо
2
Суй/Цун
3
Дюамель/Рэдфорд
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 05:00
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Омар Визинтин
3
Рехино Эрнандес
Горные лыжи Мужчины. Скоростной спуск
Начало в 05:30
Закончен
1
Аксель Лунд Свиндаль
2
Кьетил Янсруд
3
Бит Фойц
Скелетон Мужчины. 2-я попытка
Начало в 05:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
Начало в 07:30
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Мишель Годино
Горные лыжи Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Закончен
1
Микаэла Шиффрин
2
Рагнхильд Мовинкель
3
Федерика Бриньоне
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 08:04
Закончен
1
Николай Олюнин
2
Алекс Пуллин
3
Кэмерон Болтон
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:25
Закончен
1
Алекс Пуллин
2
Джаррид Хьюз
3
Пьер Вольтье
Сноуборд Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 08:41
Закончен
1
Пьер Вольтье
2
Джаррид Хьюз
3
Рехино Эрнандес
Лыжные гонки Женщины. Гонка 10 км. Свободный стиль
Начало в 09:30
Закончен
1
Рагниль Хага
2
Шарлотт Калла
3
Марит Бьорген
Биатлон Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
Начало в 11:15
Закончен
1
Ханна Эберг
2
Анастасия Кузьмина
3
Лаура Дальмайер
Фристайл Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Александра Орлова
2
Анна Гуськова
3
Мэнтао Сюй
Конькобежный спорт Мужчины. 10000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Тед-Ян Блумен
2
Йоррит Бергсма
3
Никола Тумолеро
Биатлон Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
Начало в 14:20
Закончен
1
Йоханнес Бё
2
Яков Фак
3
Доминик Ландертингер
Фристайл Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Алла Цупер
2
Фаньюй Кун
3
Лора Пил
Санный спорт Эстафета
Начало в 15:30
Закончен
1
Германия
2
Канада
3
Австрия
Керлинг
Женщины. 2-й тур
03:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:8
6:8
закончен
03:05
Дания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:8
5:8
закончен
03:05
Китай Россия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Великобритания США
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 3-й тур
08:05
США Италия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 9:10
9:10
закончен
08:05
Норвегия Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 4:7
4:7
закончен
08:05
Великобритания Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:5
6:5
закончен
08:05
Дания Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:9
7:9
закончен
Керлинг
Женщины. 3-й тур
14:05
Китай Великобритания
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 7:8
7:8
закончен
14:05
Канада Швеция
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 6:7
6:7
закончен
14:05
США Швейцария
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Южная Корея Япония
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 5:7
5:7
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
США Канада
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:2
1:2
закончен
10:40
Россия Финляндия
/sport/2018/02/14/a_11650627.shtml 1:5
1:5
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
США Словакия
2:1
закончен
закончен
Россия Словения
8:2
закончен
закончен
Финляндия Норвегия
5:1
закончен
закончен
Швеция Германия
1:0
закончен
Скелетон Мужчины. 3-я попытка
Начало в 03:30
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Мартинс Дукурс
3
Доминик Парсонс
Горные лыжи Женщины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:00
Закончен
1
Венди Холденер
2
Фрида Хансдоттер
3
Анна Свенн-Ларссон
Фигурное катание Мужчины. Короткая программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Хавьер Фернандес
3
Сома Уно
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Зои Бергерманн
2
Кристина Пауль
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Горные лыжи Мужчины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Маттиас Майер
2
Бит Фойц
3
Кьетил Янсруд
Скелетон Мужчины. 4-я попытка
Начало в 05:15
Закончен
1
Сон Бин Юн
2
Никита Трегубов
3
Доминик Парсонс
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
Начало в 06:15
Закончен
1
Хлоэ Треспёш
2
Кристина Пауль
3
Раффаэлла Брутто
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
Начало в 06:36
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Хлоэ Треспёш
3
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Сноуборд Женщины. Сноуборд-кросс. Финал
Начало в 06:52
Закончен
1
Микела Мойоли
2
Жулия Перейра де Соуза Мабило
3
Ева Самкова
Горные лыжи Женщины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:15
Закончен
1
Фрида Хансдоттер
2
Венди Холденер
3
Катарина Галльхубер
Лыжные гонки Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль
Начало в 09:00
Закончен
1
Дарио Колонья
2
Симен Хегстад Крюгер
3
Денис Спицов
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Мэнтао Сюй
3
Алла Цупер
Конькобежный спорт Женщины. 5000 м
Начало в 14:00
Закончен
1
Эсме Виссер
2
Мартина Сабликова
3
Наталья Воронина
Скелетон Женщины. 1-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Янина Флок
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Закончен
1
Фаньюй Кун
2
Синь Чжан
3
Лора Пил
Фристайл Женщины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:52
Закончен
1
Анна Гуськова
2
Синь Чжан
3
Фаньюй Кун
Скелетон Женщины. 2-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Жаклин Леллинг
2
Янина Флок
3
Элизабет Ярнолд
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
Начало в 15:30
Закончен
1
Роберт Юханссон
2
Йоханн Андре Форфанг
3
Рею Кобаяси
Керлинг
Мужчины. 4-й тур
03:05
Италия Дания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 4:6
4:6
закончен
03:05
Норвегия Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
03:05
Швеция США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 10:4
10:4
закончен
Керлинг
Женщины. 4-й тур
08:05
Дания Канада
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 9:8
9:8
закончен
08:05
Южная Корея Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Швеция Россия
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:4
5:4
закончен
Керлинг
Мужчины. 5-й тур
14:05
Япония Швейцария
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:6
5:6
закончен
14:05
Швеция Великобритания
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 8:6
8:6
закончен
14:05
Дания США
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 5:9
5:9
закончен
14:05
Канада Южная Корея
/sport/2018/02/16/a_11651815.shtml 7:6
7:6
закончен
Хоккей
Мужчины
закончен
Канада Чехия
2:3 (Б)
закончен
закончен
Южная Корея Швейцария
0:8
закончен
закончен
Россия США
4:0
закончен
закончен
Словения Словакия
3:2 (Б)
закончен
Фигурное катание Мужчины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Закончен
1
Юдзуру Ханю
2
Сома Уно
3
Хавьер Фернандес
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Закончен
1
Эмма Дальстрём
2
Тириль Шостад Кристиансен
3
Юханне Килли
Горные лыжи Женщины. Супергигант
Начало в 05:00
Закончен
1
Эстер Ледецка
2
Анна Файт
3
Тина Вайратер
Фристайл Женщины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:00
Закончен
1
Сара Хеффлин
2
Матильда Гремо
3
Изабель Аткин
Лыжные гонки Женщины. Эстафета 4x5 км
Начало в 12:30
Закончен
1
Норвегия
2
Швеция
3
Россия
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Петра Ясапати
3
Цзинь Юй Ли
Шорт-трек Женщины. 1500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Ким А Лан
2
Ким Бутен
3
Хань Юй Тун
Шорт-трек Женщины. 1500 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Чхве Мин Чон
2
Цзинь Юй Ли
3
Ким Бутен
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Семён Елистратов
2
Риосукэ Сакадзумэ
3
Джон-Хенри Крюгер
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Закончен
1
Лим Хё Джун
2
Шандор Лю Шаолинь
3
Юрий Конфортола
Шорт-трек Мужчины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Закончен
1
Самуэль Жирар
2
Джон-Хенри Крюгер
3
Со И Ра
Фристайл Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
Начало в 14:00
Закончен
1
Джонатон Лиллис
2
Ци Гуанпу
3
Цзя Цзунъян
Биатлон Женщины. Масс-старт 12,5 км
Начало в 14:15
Закончен
1
Анастасия Кузьмина
2
Дарья Домрачева
3
Тирил Экхофф
Скелетон Женщины. 3-я попытка
Начало в 14:20
Закончен
1
Янина Флок
2
Элизабет Ярнолд
3
Жаклин Леллинг
Фристайл Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
Начало в 14:45
Закончен
1
Илья Буров
2
Дэвид Моррис
3
Димитри Ислер
Скелетон Женщины. 4-я попытка
Начало в 15:30
Закончен
1
Элизабет Ярнолд
2
Жаклин Леллинг
3
Лора Дис
Прыжки с трамплина Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
Начало в 15:30
Закончен
1
Камиль Стох
2
Андреас Веллингер
3
Роберт Юханссон
Керлинг
Женщины. 5-й тур
03:05
Швейцария Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:8
7:8
закончен
03:05
Россия США
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Япония Китай
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
03:05
Дания Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:7
6:7
закончен
Керлинг
Мужчины. 6-й тур
08:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 11:5
11:5
закончен
08:05
Швейцария Норвегия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:5
7:5
закончен
08:05
Канада Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 2:5
2:5
закончен
08:05
Япония Италия
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:5
6:5
закончен
Керлинг
Женщины. 6-й тур
14:05
Россия Япония
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 5:10
5:10
закончен
14:05
Китай Дания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 10:7
10:7
закончен
14:05
Южная Корея Великобритания
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:4
7:4
закончен
14:05
США Канада
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 3:11
3:11
закончен
Хоккей
Женщины
06:10
Россия Швейцария
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 6:2
6:2
закончен
10:40
Финляндия Швеция
/sport/olympic-2018/2018/02/16/a_11653141.shtml 7:2
7:2
закончен
Хоккей
Мужчины
06:10
Германия Норвегия
–:–
скоро
10:40
Чехия Швейцария
–:–
скоро
15:10
Канада Южная Корея
–:–
скоро
15:10
Швеция Финляндия
–:–
скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Квалификация
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-слоупстайл. Финал
Начало в 07:15
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Эстафета 4x10 км
Начало в 09:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 1
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:05
Скоро
Биатлон Мужчины. Масс-старт 15 км
Начало в 14:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 2
Начало в 14:29
Скоро
Фристайл Мужчины. Акробатика. Финал 3
Начало в 14:50
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:40
Скоро
Керлинг
Мужчины. 7-й тур
03:05
Норвегия Дания
–:–
скоро
03:05
США Япония
–:–
скоро
03:05
Швейцария Канада
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 7-й тур
08:05
Великобритания Швеция
–:–
скоро
08:05
Канада Швейцария
–:–
скоро
08:05
Китай Южная Корея
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 8-й тур
14:05
Швеция Япония
–:–
скоро
14:05
Дания Южная Корея
–:–
скоро
14:05
Италия Великобритания
–:–
скоро
14:05
США Норвегия
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Швейцария Корея
–:–
скоро
10:40
Швеция Япония
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Короткий танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 04:15
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 500 м
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:15
Скоро
Прыжки с трамплина Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 15:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 8-й тур
03:05
США Дания
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Швеция Южная Корея
–:–
скоро
03:05
Россия Швейцария
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 1/2 финала
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
12:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 9-й тур
08:05
Италия Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Швеция Швейцария
–:–
скоро
08:05
США Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания Дания
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 9-й тур
14:05
Великобритания Швейцария
–:–
скоро
14:05
Дания Россия
–:–
скоро
14:05
Китай США
–:–
скоро
14:05
Япония Швеция
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
07:10
США Финляндия
–:–
скоро
15:10
Канада Россия
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QP1 | Квалификация
–:–
скоро
10:40
QP2 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP3 | Квалификация
–:–
скоро
15:10
QP4 | Квалификация
–:–
скоро
Фигурное катание Танцы на льду. Произвольный танец
Начало в 04:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 04:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
Начало в 07:00
Скоро
Лыжное двоеборье Трамплин HS-140
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Квалификация
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 1-я попытка
Начало в 14:50
Скоро
Лыжное двоеборье HS-140 + Гонка 10 км
Начало в 15:45
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 2-я попытка
Начало в 15:55
Скоро
Керлинг
Мужчины. 10-й тур
03:05
Великобритания Норвегия
–:–
скоро
03:05
Япония Канада
–:–
скоро
03:05
Южная Корея Швейцария
–:–
скоро
03:05
Италия Швеция
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 10-й тур
08:05
Канада Китай
–:–
скоро
08:05
США Южная Корея
–:–
скоро
08:05
Великобритания Япония
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 11-й тур
14:05
Швейцария США
–:–
скоро
14:05
Норвегия Италия
–:–
скоро
14:05
Япония Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
06:10
Женщины. Матч за 7-е место
–:–
скоро
10:40
Женщины. Матч за 5-е место
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
06:10
QF1 | 1/4 финала
–:–
скоро
10:40
QF2 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF3 | 1/4 финала
–:–
скоро
15:10
QF4 | 1/4 финала
–:–
скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Короткая программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-кросс. Финал
Начало в 08:30
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 11:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Командный спринт. Свободный стиль. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Командная гонка преследования. Финал
Начало в 14:00
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 3-я попытка
Начало в 14:40
Скоро
Бобслей Женщины. Двойки. 4-я попытка
Начало в 15:50
Скоро
Керлинг
Женщины. 11-й тур
03:05
Южная Корея Россия
–:–
скоро
03:05
Швеция Китай
–:–
скоро
03:05
Швейцария Дания
–:–
скоро
03:05
Канада Великобритания
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 12-й тур
08:05
Дания Канада
–:–
скоро
08:05
Великобритания США
–:–
скоро
08:05
Швеция Норвегия
–:–
скоро
08:05
Южная Корея Япония
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. 12-й тур
14:05
Швеция США
–:–
скоро
14:05
Швейцария Япония
–:–
скоро
14:05
Россия Канада
–:–
скоро
14:05
Южная Корея Дания
–:–
скоро
Хоккей
Женщины
10:40
Женщины. Матч за 3-е место
–:–
скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 1-я попытка
Начало в 04:15
Скоро
Фристайл Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
Начало в 05:30
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Начало в 06:27
Скоро
Горные лыжи Мужчины. Слалом. 2-я попытка
Начало в 07:45
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. Трамплин HS-140
Начало в 10:30
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. 500 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/4 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. 1/2 финала
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Женщины. 1000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Шорт-трек Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
Начало в 13:00
Скоро
Лыжное двоеборье Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
Начало в 13:20
Скоро
Биатлон Женщины. Эстафета 4x6 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Женщины. Финал
07:10
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Мужчины. 1/2 финала
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
10:40
SF1 | 1/2 финала
–:–
скоро
15:10
SF2 | 1/2 финала
–:–
скоро
Сноуборд Женщины. Биг-эйр. Финал
Начало в 03:30
Скоро
Фигурное катание Женщины. Произвольная программа
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
Начало в 05:00
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Квалификация
Начало в 05:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Первый раунд
Начало в 07:15
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
Начало в 07:50
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
Начало в 08:14
Скоро
Горные лыжи Женщины. Суперкомбинация. Слалом
Начало в 08:30
Скоро
Фристайл Женщины. Ски-кросс. Финал
Начало в 09:30
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. 1000 м
Начало в 13:00
Скоро
Биатлон Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
Начало в 14:15
Скоро
Керлинг
Мужчины. За 3-е место
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
15:10
F3 | За 3-е место
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Биг-эйр. Финал
Начало в 04:00
Скоро
Горные лыжи Командные соревнования
Начало в 05:00
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
Начало в 06:15
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:30
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
Начало в 06:38
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:48
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
Начало в 06:52
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 06:58
Скоро
Сноуборд Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:00
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
Начало в 07:04
Скоро
Сноуборд Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
Начало в 07:07
Скоро
Лыжные гонки Мужчины. Масс-старт 50 км. Классический стиль
Начало в 08:00
Скоро
Конькобежный спорт Женщины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Конькобежный спорт Мужчины. Масс-старт
Начало в 14:00
Скоро
Керлинг
Мужчины. Финал
09:35
Команды не определены
–:–
скоро
Керлинг
Женщины. За 3-е место
14:05
Команды не определены
–:–
скоро
Хоккей
Мужчины
07:10
F1 | Финал
–:–
скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 03:30
Скоро
Бобслей Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 05:00
Скоро
Лыжные гонки Женщины. Масс-старт 30 км
Начало в 09:15
Скоро
Церемония закрытия олимпийских игр
Начало в 14:00
Скоро
Хоккей
Женщины
03:05
Женщины. Финал
–:–
скоро
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Российскиая лыжница пыталась «убить взглядом» главу МОК

Бронзовые призеры Олимпиады в лыжной эстафете Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и... РИА Новости

Бронзовая медалистка в эстафетной лыжной гонке Анастасия Седова поделилась впечатлениями от встречи с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

«Когда узнали, что будет встреча, то не знали, чего ждать, что нам может сказать президент МОК, глядя глаза в глаза. Мне было интересно просто понять, что это за человек. Поэтому даже не слушала его, в наушниках был как урок английского: что-то понимаю, что-то — нет. Интересовало лицо, поэтому я села напротив и пыталась будто «убить» взглядом. А он еще так раз — и смотрит на меня», — цитирует Седову «Чемпионат.Com».

Спортсменка отметила, что, несмотря на дружелюбный настрой главы МОК, россиянам не понравились его слова о государственной системеме допинга в стране.

«Никто точно не знает об этом, никто не знает правду — была или не была. Если была, то почему CAS оправдал многих наших ребят?» — сказала Седова.

Ранее россия опустилась на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».
Санкции против России
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