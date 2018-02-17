Сборная России разгромила хоккеистов США на Олимпиаде

Российские хоккеисты одержали победу над командой США в третьем матче группового этапа олимпийского турнира в Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу россиян. В составе победителей по дублю оформили Николай Прохоркин и Илья Ковальчук.

Ранее Ковальчук установил рекорд сборной России на Олимпиадах.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Хоккей. Мужчины. Группа B. 3-й тур

Россия — США — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 — Прохоркин (Мозякин, Барабанов) — 07:21;

2:0 — Прохоркин (Широков, Мозякин) — 22:14;

3:0 — Ковальчук (Андронов) — 39:59;

4:0 — Ковальчук (Войнов, Андронов) — 40:28