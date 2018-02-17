Российский фигурист выступал на Играх с болью из-за падения

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на Олимпийских играх — 2018. Слова спортсмена приводит специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.
По итогам личных соревнований спортсмен занял седьмое место.
«При первом падении почувствовал боль, но сейчас все уже хорошо. В голове промелькнуло: что делать? Спустя две секунды понял, что надо докатывать программу. Не важно, что что-то болит.
Почему въехал в бортик в начале проката? Я был немножко потерян. Когда показывал программу, чуть-чуть потерял площадку.
Не сказал бы, что переволновался. Просто был немножко потерян — в себе и атмосфере. Сегодня арена не прижилась так, как вчера», — сказал Алиев.
Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».