Японский фигурист Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом

Японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу в мужской произвольной программе Олимпийских игр 2018 года, сообщает ТАСС.

Ханю в общей сумме получил 317,85 балла.

Вторым стал еще один японец Сома Уно, набравший по итогам двух программ 306,90. Бронзовым призером стал испанец Хавьер Фернандес — 305,24 балла.

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли седьмое и восьмое места соответственно, набрав в общей сумме 267,51 и 264,25 балла.

Следить за развитием событий на Олимпиаде вы можете в трансляции восьмого дня Игр-2018, которую ведет «Газета.Ru».

Олимпийские игры — 2018. Фигурное катание. Мужчины. Произвольная программа

1. Ханю (Япония) — 317,85,

2. Уно (Япония) — 306.90

3. Фернандес (Испания) — 305,24,

7. Алиев (Россия) — 267,51...

8. Коляда (Россия) — 264,25.